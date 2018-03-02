CHP’li Tuncay Özkan: Çocuklarımız bir daha şehit olmasın diye...

Atatürk sevgisi ve demokrasiye gönül vermesi nedeniyle 5 yıla aşkın süre demir parmaklıkların ardında mağduriyetler yaşayan CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan yaptıkğı açıklamada, “Terör büyük bir sorun. bu sorunu akılla çözmek, bu sorunu masanın üstüne yatırıp harita üzerinde konuşmak ve bu sorunu gelecekte yaşanmayacak şekilde çözmek lazım. Ben böyle bir birikimi siyasette görmüyorum. Ordumuz, Mehmetçiğimiz bu işi halleder ama iktidar bu işi halledemez dostlar. Onun için biz size söz veriyoruz. Diyoruz ki yerel seçimlerde de, genel seçimlerde de, cumhurbaşkanlığı seçiminde de kazanacağız. Artık boynumuzun borcu. Şehit düşen çocuklarımız için kazanacağız. Çocuklarımız bir daha şehit düşmesin diye mutlaka kazanacağız” dedi.