DHA - Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre güncel konulara değinilen görüşmede Filistin Devlet Başkanı Abbas, Filistin halkı olarak Türkiye’nin yanında yer aldıklarını vurguladı.
16 Ağustos 2018 20:44
Erdoğan, Mahmud Abbas ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bu akşam telefonda görüştü.
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