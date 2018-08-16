Akşener'den Erdoğan'a: Gardaşımızı teslim etmeyin

İran'da Türk milliyetçiliği yaptığı iddiasıyla suçlanan ve 4 yıldır Türkiye'de yaşayan Rahim Cavadbeyli, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Ofisi'nin gözetimindeydi. 2 Ağustos'ta gözaltına alındıktan sonra Van'daki mülteci kampına gönderilen Cavadbeyli'nin İran'a teslim edileceği iddialarına İYİ Parti'den tepki geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabından konuyla ilgili olarak bir mesaj paylaştı. Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da etiketleyerek, “'Dönüp seslendim geri, merhametsiz birine. Beni siz vursaydınız, şu gâvurun yerine.' Rahim Cevadbeyli bir Türk Milliyetçisidir ve Türkiye’de 'MÜLTECİ'dir. Gardaşımızı İran’a teslim etmeyin. Yeni bir 'Boraltan Köprüsü' acısı yaşatmayın, sayın @RT_Erdogan" diye yazdı.

İşte Akşener'in o mesajı:

"GARDAŞIMIZI MOLLALARIN ELİNE BIRAKMAYIN"

İYİ Parti Sözcüsü Satuk Buğra Kavuncu da konuyla ilgili olarak yazılı bir açıklama yaptı. Kavuncu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulunarak, "'Gardaşımızı' mollaların eline bırakmayın sayın Cumhurbaşkanı" diye belirtti.

İYİ Parti tarafından yapılan, "Rahim Cevadbeyli Türkiye'nin şerefidir" başlıklı açıklama şu şekilde:

"Ekonomik sorunlar yaşadığımız bugünlerde Türkiye’ye ilk ve en büyük destek, kardeş ülke Azerbaycan’dan gelmiştir. Bu kardeşlik duyguları, ‘Bütün Azerbaycan’ coğrafyasına hakimdir. Tebriz’in kalbi de bu zor günlerde Türkiye ile birlikte atmaktadır. Hal böyleyken, Tebrizli bir Türk aydınını İran’ın ellerine teslim etmek üzeresiniz. İran’da, Tebriz’de 'Türk Milliyetçiliği' yaptığı için başı beladan kurtulmayan, ‘Türklüğün’ bedelini ödemekten hiçbir zaman geri durmayan Türk aydını Rahim Cevadbeyli 4 yıldır ülkemizde yaşamaktadır. Ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Ofisi'nin gözetimindedir. Yani 'özgürlüğüne yönelik bir tehdit ile karşı karşıya kalacağı bir ülkeye gönderilemez.' Buna rağmen, Türk aydını Rahim Cevadbeyli, 2 Ağustos 2018’de gözaltına alınmış ve sonrasında da Van’daki mülteci kampına gönderilmiştir. Bugünlerde Cevadbeyli’nin Tahran yönetimine teslim edileceği bilgisi, milyonlarca Türk’ün yüreğini dağlıyor.

RAHİM CEVADBEYLİ’Yİ İRAN’A TESLİM ETMEYİN!

Türkiye 1944 yılında ‘Boraltan Köprüsü’ acısını yaşamış bir ülkedir. Sayın Cumhurbaşkanı, daha önce birçok konuşmanızda, Boraltan Köprüsü’nde Sovyet askerlerine teslim edilen ve kurşuna dizilen 144 Azerbaycanlı kardeşimizin acısına değindiniz. Ve içimizi dağlayan 'Boraltan Ağıdı'nı bile okudunuz; 'Boraltan bir köprü, aşar geçer Aras’ı, Yuğsan Aras susuyla, çıkmaz yüzün karası.' Cevadbeyli’yi İran’a teslim ederek, yüzünüze o karayı çalmayın sayın Cumhurbaşkanı ! 'Düşman bekler karşıda, önüne kattı beni, Can alınan çarşıda, gardaşım sattı beni..' Gardaşınızı satan olmayın sayın Cumhurbaşkanı ! 'Dönüp seslendim geri, Merhametsiz birine, Beni siz vursaydınız, şu gavurun yerine..' O merhametsizlerden olmayın sayın Cumhurbaşkanı ! Rahim Cevadbeyli bir Türk Milliyetçisi’dir. Hem Birleşmiş Milletler’in hem de kardeş ülke bildiği Türkiye Cumhuriyeti’nin güvencesi altındadır. 'Türk' olmaktan ve 'Türk Milliyetçiliği' yapmaktan başka suçu olmayan 'Gardaşımızı' mollaların eline bırakmayın sayın Cumhurbaşkanı!"