Kılıçdaroğlu'ndan son dakika kurultay mesajı

HABERTÜRK/Bülent Aydemir - Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce taraftarlarının kurultay toplama arayışları, İnce’nin Cumhurbaşkanlığı seçiminde başarılı olup olmadığı, Mart’taki yerel seçimde başta İstanbul olmak üzere büyükşehirleri hangi stratejiyle kazanmak istediklerine ilişkin kapsamlı değerlendirmeler yaptı.

Soruları yanıtlayan Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

KURULTAY TARTIŞMASI BİTTİ: Kurultay toplanma taleplerini büyük bir dikkatle izledim. Olabildiğince hiçbir yorum yapmadım. Tüzüğe göre yeterli imza toplanırsa kurultayı toplayabileceğimi de söyledim zaten. (Toplanan imzalar 569 mu 630 mu?) Farklı rakamların çıkması, genel merkezde hiçbir zaman dillendirilmedi. Genel merkeze ne geldiyse oturuldu, incelendi, gayet net açıklamalar yapıldı. Biz gelen rakamları medyanın da denetimine açtık, arzu eden partililer bakabilirler dedik. Bence o tartışma orada bitti.

MUHALİFLERİN ZAMANLAMASI: Bu eleştirinin bana göre haklılık payı var. Keşke söyle olsaydı; bu söylediğim analiz ortaya konulduktan sonra bir veriye dayalı süreç içinde eylem gerçekleşseydi bana göre daha mantıklı olurdu. O analizi bir oldu bittiye getirmek doğru değil. Hocayı bir dinleseniz, ekibiyle beraber çalışıyor. Bütün ayrıntılara girmiş vaziyette. Keşke arkadaşlar bu çalışmayı görüp izleyip daha sonra yol haritası belirlemeye çalışsaydı daha tutarlı olurdu.

YEREL SEÇİM HEDEFİ: Yerel seçimlere hazırlanıyoruz. Parti meclisi toplantısında seçim sonuçlarını değerlendireceğiz. Teknik değerlendirmeyi partinin dışından bir akademisyen yapacak. Türkiye’yi il-ilçe-mahalle bağlamında bütün sandıklar itibariyle sonuçlara bakıp değerlendirmiş hocamız. 2-3 saatlik bir değerlendirme yapacak toplantıda. Daha sonra parti meclisinde bir siyasal değerlendirme de olacak. Verileri, rakamları, oy kaymalarını değerlendiren arkadaşımız sorulara da yanıt verecek. Siyasal analize de Fethi hoca bakacak. Türkiye bağlamında bütün seçimlerin oy kaymalarını, partilerin aldığı oyları, ittifakların lehte aleyhte gelişmeleri, mahallelere kadar inen analizler olacak.

TÜZÜK KURULTAYI TALEPLERİ: Bir söylemle delegelerin iradesine ipotek koymak istemem. Gerekirse tüzük kurultayı toplanır. Bence çok da büyütülecek bir şey değil. İlkesel olarak yerel seçime giderken partide tüzük kurultayı toplanması için bir imza eğilimi başlatılmasını doğru bulmam.

MUHARREM İNCE İLE DİYALOG: Olabilir tabi. Muharrem İnce başka bir partili değil; Cumhuriyet Halk Partili’dir. Yerel seçimler strateji belgesini hazırlamak için bir çalışma yapılacak. Orada yerel yönetimlerde nasıl bir strateji izleyeceğimizi paylaşacağız. Muharrem Bey de bir partili olarak partinin belediye başkanlarının kazanması için çalışacaktır. Diğerleri nasıl çalışıyorsa Muharrem Bey de çalışacak. Muharrem Bey’in geleceğine yönelik kararı benim tek başıma almam doğru değil. Muharrem Bey’in beklentisi nedir önce onu öğrenmem lazım. Beklentisi nedir ona göre oturup karar veririz. Şu aşamada şunu yaparız dersem iradesine ipotek koymuş oluruz.