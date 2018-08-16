Kalın: Ekonomik savaş peşinde değiliz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin 2 gündür uyguladığı ekonomi politikaları sayesinde olumlu sonuçlar almaya başladıklarını belirterek, "Ekonomide olumlu haberler almaya başlamış bulunuyoruz. Türkiye, kimseyle gerilimden yana değildir, bir ekonomik savaş peşinde değildir" dedi.

ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımlarının sorulması üzerine Sözcü Kalın, "ABD'nin getirdiği ilave vergi yükü Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına aykırıdır ve bu konuda Türkiye tek değildir. Bizim kimseyle gerilimi artırmak gibi bir niyetimiz yok ama kendi ulusal çıkarlarımız söz konusu olduğunda Türkiye gerekli tedbirleri alacaktır, bu konuda kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Bakanlar Kurulu toplantısından sonra konuşan Kalın'ın açıklamaları şöyle:

- Türkiye üç farklı terör örgütlerine karşı mücadele eden tek devlettir. FETÖ, DEAŞ, PKK'nın ideolojileri farklıdır ama hepsinin tek bir amacı vardır. Terörle mücadelede kararlılığımız sonuna kadar sürecektir.

- Sincar'daki operasyon, terör örgütü ve unsurlarının bertaraf edilmesi için etkin bir şekilde uygulanmaya devam etmektedir. Dünkü operasyon MİT, TSK ve İçişleri Bakanlığı'mızca yapılmıştır.

- Teröre destek veren mevkilerin, terör unsurlarından temizlenmesi için devam edeceğiz.

- Gündemimizdeki bir diğer önemli konu ekonomik gelişmeler. Bu ekonomik savaşa karşı cevap veren vatandaşlarımıza teşekkür ederiz. Yurt içinden ve yurt dışından destek veren kurum ve kuruluşlar da teşekkürlerimizi de sunmak istiyoruz.

- Türkiye kimseyle ekonomik savaş peşinde değildir. Dünya ekonomisine entegre olan Türk ekonomisinin gelebilecek saldırılara karşı alınan önlemleri birlikte yaşıyoruz. Türkiye bu süreçten güçlenerek çıkacaktır. Türkiye alternatiflerini çoğaltarak yoluna devam edecektir. Türkiye alternatifsiz değildir.

Farklı alanlarda güzel bir paket hazırlandı

- Farklı alanlarda güzel bir paket hazırlandı. Katar gerçek bir dost olduğunu göstermiş oldu. Katar emirine kalben teşekkür ediyoruz. Katar halkının da bu süreçte Türkiye'nin yanında durduğunu ellerindeki paraları TL'ye çevirdiklerini, Türkiye'de tatil yaptıklarını gördük. Diğer ülkelerden de benzer destek gelmeye başladı. Türkiye ekonomisi bundan sonra daha da güçlenerek çıkacaktır. Paketin detayları açıklandıkça piyasalara etkisini gösterecektir."