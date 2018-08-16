HDP'li Sezai Temelli'den geri adım

Yaklaşık iki yıldır Erdirne Cezaevi'nde bulunan Selahattin Demirtaş'ın partiye yönelik eleştirileri için "özeleştiri vermeyeceğiz" diyen HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, gelen tepkiler üzerine yeni bir açıklama yaptı.

Temelli, “Eleştiri ve özeleştiri partimizin temel ilkelerinden biridir. Bizler özeleştiriyi basın veya sosyal medya üzerinden değil, halkımıza, yoldaşlarımıza ve yetkili kurullarımıza veririz” dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, bir TV programındaki ifadelerinin ardından “Özeleştiri vermeyeceğiz” şeklindeki sözleriyle ilgili açıklama yaptı.

Sezai Temelli'den Demirtaş'a: Yöntemi yanlış

“Eleştiri ve özeleştiri partimizin temel ilkelerindendir” başlıklı yazılı açıklama yapan Temelli’nin açıklaması şöyle:

“Dün bir televizyon kanalında yaptığım konuşma yanlış anlaşılmalara sebebiyet vermiştir. ‘Özeleştiri vermeyeceğiz’ şeklinde haberler paylaşılmıştır.

"Eleştiri ve özeleştiri partimizin temel ilkelerinden biri"

Söz konusu yayında kastetmek istediğim şudur: ‘Bizler özeleştiriyi basın veya sosyal medya üzerinden değil, halkımıza, yoldaşlarımıza ve yetkili kurullarımıza veririz.’ Nitekim özgürlük ve demokrasi mücadelemiz nihai zafere ulaşmadığı sürece halkımıza karşı her zaman mahcup ve özeleştiri pozisyonunda olacağız.

Eleştiri ve özeleştiri partimizin temel ilkelerinden biridir. Bizler özeleştiriyi, barışı getiremediğimiz için evlatları toprağa düşen annelere vereceğiz. Sayın Öcalan’a uygulanan tecridi kıramadığımız için, zindandaki yoldaşlarımızın özgürlüğünü sağlayamadığımızdan dolayı özeleştiri borcumuz vardır. Faşizmin kurumsallaşmasının önüne geçemediğimiz için tüm topluma karşı özeleştiri borcumuz bulunmaktadır. Ortak vatanımıza barışı ve özgürlüğü getiremediğimiz için halkımıza karşı özeleştiri vermemiz gerektiğinin farkındayız.

Eleştiri ve özeleştiri ilkemiz çerçevesinde seçim çalışmaları hakkında siyasal değerlendirmeler; örgütlülük düzeyine ve çıkan sonuçlara ilişkin il raporları değerlendirmeleri yapılmıştır. Bu değerlendirmeler ekseninde eksik ve yetersiz kaldığımız hususlara ilişkin tartışmalar yürütülmüş ve 24 Haziran Seçimlerinin Genel Durum Raporu hazırlanmıştır.

"Eksikliklerimizi görerek daha güçlü bir mücadeleyi esas alacağız"

Eksikliklerimizi görerek, ileriye dönük daha güçlü bir mücadeleyi esas alacağımızın bütün halkımız, dostlarımız ve yoldaşlarımız tarafından bilinmesini isteriz.

Diğer taraftan Sayın Demirtaş’ın mektubunu değerlendirdik ve kendisiyle değerlendirmeye devam edeceğiz. Bugüne kadar Sayın Demirtaş ile faşizme karşı omuz omuza birlikte mücadele verdik.

Biz eleştiri ve özeleştiri sayesinde yol alan bir partiyiz. Önceliğimiz başta Sayın Demirtaş olmak üzere rehin tutulan tüm arkadaşlarımızın özgürlüğünü sağlamaktır.

Sadece parlamentoda değil, asıl geldiğimiz yer olan sokak ve meydanlarda halkımız ile omuz omuza mücadele yürütmek asli vazifemizdir. Halkımızın yıllarca büyük emek ve bedel ile yarattığı değerlere ve özgürlük amentüsüne her daim bağlı kalacağımız çok açıktır.”