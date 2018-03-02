CHP'liler tarihi günü kutladı

1 Mart tezkeresinin 2003’te Meclis’te reddedilmesinden sonra o dönem “Ret” oyu kullanan CHP’li 22. dönem milletvekilleri Anadolu Kulübü’nde bir araya geldi.

Programda açış konuşmalarını Zekeriya Akıncı ve Onur Öymen gerçekleştirdi. Öymen, konuşmasında Ortadoğu’nun karmakarışık durumu içinde dost düşman bilemezken 1 Mart tezkeresinin reddi sayesinde 80 bin Amerikan askerinin Türkiye’ye konuşlanmasının önüne geçtiklerini belirtti. Öymen bu kararın diplomatik bir başarı olduğunu vurguladı. Aralarında CHP eski Genel Sekreteri Kemal Anadol'un da olduğu CHP’liler o dönemde CHP ile birlikte 97 AKP’li milletvekilinin de “ret” oyu kullandığını anımsattı.

İşte o yemekten görüntüler:

(odatv)