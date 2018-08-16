İYİ Parti'den AKP kongresi kararı

AKP'nin, 18 Ağustos'ta yapılacak 6'ncı Olağan Kongresi için 9 siyasi partiye davetiye gönderildi. Bunlardan İyi Parti’nin kongreye katılmayacağı öğrenildi.

Ankara Spor Salonu'nda, 18 Ağustos Cumartesi günü düzenlenecek kongreye gelecek davetliler arasında 414'ü yabancı konuk, 409 kadın ve erkek sivil toplum kuruluşu temsilcisi, 217 engelli, gazi ve şehit yakını, 124 yabancı devlet misyon temsilcisi, 70 uluslararası kurum ve kuruluş temsilcisi, 38 yabancı siyasi parti temsilcisi, Türkiye'de faaliyet gösteren 29 yabancı STK temsilcisi ile 9 siyasi partinin temsilcileri yer alıyor.

Davetiye gönderilen siyasi partilerden İyi Parti dışındakilerin, AKP kongresine katılacağı öğrenildi.

CHP'nin ise henüz kongreye katılacak isimleri bildirmediği belirtildi.