ABD'de “Türkiye’ye F-35 satışını durdurursanız bu bize pahalıya patlar” seslerinin yükselmeye başladığını savunan İlnur Çevik, "ABD’nin saygın savunma ve dış politika dergilerinde uzmanlar ülkelerinin bu karardan zarar göreceğini ve F-35’lerin üretimlerinde de ciddi aksamalara yol açılacağını söylüyorlar" ifadesini kullandı.

Çevik, Türkiye'nin F-35 projesinin ortağı olduğunu ve şu ana kadar 900 milyon dolar katkıda bulunduğunu belirterek "Aynı zamanda F-35 uçaklarının önemli kilit parçaları da Türkiye’de üretiliyor" diye yazdı.

Çevik, "F-35 olayında ABD ciddi zarar görecek" başlığıyla yayımlanan yazısında sözlerine şöyle devam etti:

"Amerikan uzmanlarına göre bu parçaların üretimi Türk şirketlerinin elinden alınırsa yerlerine yeni şirketlerin konulması ve üretime geçmeleri iki yıl sürecek ve projeyi geciktirecek, maliyetleri arttıracak. Aynı zamanda Eskişehir F-35 uçaklarının bakımı ve tamiri için Avrupa’da ana üs olarak seçilmiş ve faaliyete geçmiş durumda.

"Yani Eskişehir’e alternatif bulmak hem maliyetli hem pratik değil. Bütün bunların yanında Türkiye’nin bu uçaklardan 100 tane alacak olması da satışları için çok önemli bir faktör. Bu tür uçakları herkes alamaz… Yani 100 uçağa öyle kolay kolay alıcı bulamazsınız. FETÖ’cüleri dinleyip Türkiye’yi zora sokmaya kalkanlar esasında bindikleri dalı kestiklerinin farkında değiller. Yani şu anda Trump gözünü karartmış palayı her yere sallıyor ama yakında yaptıklarını kendi ülkesine de ciddi zararlar verdiğini görecek. Birazcık iş adamlığı nosyonu varsa bu yanlışlardan bir yerde döner."