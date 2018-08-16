Gitti Şevval Sam, geldi Erdoğan'ın danışmanının eşi

‘FETÖ’ soruşturması kapsamında Kayseri'de kurulu İstikbal, Bellona ve Mondi gibi dev markaları bünyesinde barındıran Boydak Holding’e, Ağustos 2016’da beş kişilik kayyum heyeti atandı.

Daha sonra ise Boydak Holding, soruşturma çerçevesinde, Kayseri 2. Sulh Ceza Mahkemesi kararı ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredildi.

Odatv'de yer alan habere göre Boydak Holding’e ait Bellona’ya ise yeni bir reklam yüzü geldi. Ünlü sanatçı Şevval Sam’ın yerine Bellona’nın yeni reklam yüzü Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Cemil Ertem’in eşi oldu.

Ertem'in eşi Nur Viral, Gökçeklere ait Beyaz TV’de program yapıyor. Viral, 2016 yılının Kasım ayında Cemil Ertem’le evlenmişti.

Nur Viral sosyal medya hesabından da, “Bellona nın modern tasarımıyla Selegno kolleksiyonuna göz attınız mı? Konfor, şıklık ve rahatlık hepsi onda” mesajıyla fotoğraf da paylaştı.