Kılıçdaroğlu, kendisine kurşun fırlatan kişiyi bir şartla affetti

Kılıçdaroğlu, 8 Haziran 2016'da İstanbul'da bulunan Fatih Camii'de şehit polis memurları Gökhan Topçu ve Kadir Cihan Karagözlü'nün cenaze törenlerine katıldı.

Tören sırasında CHP'nin gönderdiği çelenk bir grup tarafından parçalandı. Cenaze namazının kılınmasının ardından İrfan Cengiz adlı kişi, ön saflarda bulunan Kılıçdaroğlu'na doğru elinde bulunan mermiyi fırlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine soruşturma yapan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, şüpheliler arasında herhangi bir irtibat bulunmadığını, eylemin arkasında yasadışı örgütler ve oluşumların bulunmadığını bildirdi. Bunun üzerine Terör Savcılığı, olayın "basit tehdit" kapsamında kaldığını belirterek, dosyayı Uzlaştırma Bürosu'na gönderdi.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre savcılık, taraflara uzlaşıp uzlaşmayacaklarını sordu. Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, konuyu CHP liderine taşıdı.

Kılıçdaroğlu, şüphelinin 5 üniversite öğrencisinin bir yıllık burs ücretini ÇYDD'ye yatırılması halinde uzlaşmayı kabul edeceğini ve şikayetini geri çekeceğini söyledi.

Şüpheli Cengiz, bu teklifi kabul ederek ÇYDD'nin hesabına 11 bin TL bağış yaptı. Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, bunun üzerine uzlaşma kararını savcılığa bildirdi.