Bahçeli'den AKP'ye en net eleştiri

TOBB’nin ardından hükümete üstü örtülü bir eleştiri de MHP lideri Devlet Bahçeli’den geldi. Bahçeli, kamuda tasarruf tedbirlerinin uygulanmasını, döviz cinsinden olan otoyol ve köprü ücretlerinin de Türk Lirası’na çevrilmesini istedi. Trump’ın hezeyan içinde olduğunu söyleyen Bahçeli, Türkiye’nin olağandışı bir saldırı altında olduğunu söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, döviz kurlarındaki artışa ilişkin “ekonomik seferberlik ilan edilmesi” gerektiğini belirterek, “Sabit kur uygulamasını mantıklı bulmadığını” kaydetti.

Bahçeli, “Kamuda tasarruf tedbirlerinin uygulanması gerektiğini, döviz cinsinden olan otoyol ve köprü ücretlerinin de Türk Lirası’na çevrilmesi gerektiğini” dile getirdi. Bahçeli, “erken yerel seçim” söylentilerine de kapıyı “Bunlar panik havarilerinin sözleridir” diyerek kapattı. Genel merkezde basın açıklaması yapan Bahçeli, ABD’nin döviz kurlarının ardına gizlenip Türkiye’ye adeta kin ve nefret saçan mihrakların karanlık senaryolarına şahit olunduğuna dikkat çekti. Trump’ın “başına buyruk, dayatmacı, dağınık ve kaba” olduğunu da dile getiren Bahçeli, Trump’ın “hezeyandan hezeyana koştuğunu, müttefikliği çiviye astığını, insanlığın huzur ve esenliğini yakından tehdit ettiğini” söyledi.

“Türkiye olağandışı bir saldırı altındadır. Bu saldırının hedefinde aslında ve esasen Türk milleti yer almaktadır” diyen Bahçeli, döviz fiyatlarındaki yükselişin hiçbir ekonomik temeli olmadığını söyledi.

‘Bu papaz şaibeli’

Trump’ın “Evanjelist bir papazın derdine düştüğünü, papazı dış politikasının ana dinamiği yaptığını” ifade eden Bahçeli,“Bu Papaz ki, şaibelidir, FETÖ ve PKK’yle bağlantıları sübut bulmuş bir şahıs ve suçludur” dedi. “Pensilvanya’daki hainin yarından tezi yok Türkiye’ye iade edilmesi durumunda papazın tesliminin de gündeme gelebileceğini” dile getiren Bahçeli, böylece iki ülkenin de istediğini alacağını kaydetti. Türkiye’nin “ekonomik krizde olmadığının” da ileri süren Bahçeli, “Sadece saldırı vardır, düşmanlık had safhadadır” dedi.

Bahçeli, MHP’nin artan döviz kuru karşısında alınacak tedbirlere ilişkin önerilerini de şöyle sıraladı: “Sıkı para ve maliye politikası uygulanmasını, kamuda tasarruf tedbirlerinin alınıp yaygınlaştırılmasını, bütçe disiplininden taviz verilmemesini, yüksek döviz talebinin söndürülmesi için arzın artırılmasını, Merkez Bankası ve Para Politikası Kurulu’nun gelişmeleri anbean takip ederek zorunlu müdahalelerde gecikmemesini, Türk Lirası kullanımının teşvik edilmesini, döviz cinsinden kira, otoyol ve köprü geçiş ücretlerinin milli paramızla yeniden yapılandırılmasını, enflasyon ve cari açıkla çok etkili mücadele edilmesini, muhtemel iflasların önüne geçilmesini, çok kararlı ve stratejik bir ekonomik vizyonun siyasi iradeyle temellendirilmesini, üreten ekonomi modelinin çok acil hayata geçirilmesini, stokçuluğun önüne geçilmesini, ekonomik seferberlik ilan edilmesini, makro ve mikro ekonomik dengeleri sağlamlaştırmak için yapısal sorunların süratle giderilmesini, küresel ittifak ve ilişki ağlarının yeni baştan değerlendirilmesini, ihracatın ithalata bağımlılığını azaltmak için yerli ve milli ürünlerin üretimine öncelik ve önem verilmesini, ekonomik eşitlik, özgürlük, adalet ve güvenlik konularında tesir düzeyi yüksek hamlelerin yapılmasını, adımların atılmasını bekliyor, tavsiye ve temenni ediyoruz.”