HDP'li Temelli: Muhakkak erken genel seçim olacak

KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara'ya konuşan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, ekonomik krizden çıkış yolu olarak AKP iktidarının gitmesini gösterdi, Temelli'ye göre bugün seçim olsa Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüzde 50'yi alamaz. Temelli, halkın da gidişattan memnun olmadığını söyleyerek, AKP'nin bu polikaları daha fazla sürdüremeyeceğini ve muhakkak erken bir genel seçim olacağını söyledi.

Temelli şöyle konuştu:

"Bugün seçim olsa Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 52'yi bulamaz.Bunu gördükleri için seçimi erkene aldılar. 24 Haziran seçimlerinde AKP yüzde 7 oy kaybetti, kimse bunu konuşmuyor. Herkes 52'yi konuşuyor. Bu 52'nin nasıl gerçekleştiğini de biliyoruz. 52 ittifakın oyu, AKP'nin değil. Bu 52'nin ortaya çıkabilmesi için yapılmış olan hileler, şaibeler, bütün o seçim meşruiyetini ortadan kaldıran her şey tüm gerçekleiğiyle karşımızda. Düşüş devam ediyor, edecektir de. Şuanda AKP'ye kerhen oy verenler de artık desteğini çekmeye başlayacak çünkü hep beraber bu gidişatın tüm toplum farkında. Sosyal yardımlardan pay alan aileler de hızla yoksullaşıyor. O aileler bu yardımların yetersiz kalmasından dolayı da siyaseten tepkilerini dile getirecekler. Bu krizden çıkmanın, bu çöküşü durdurmanın yolu demokratikleşmedir. Ortada bir enkaz var bu enkazı ortadan kaldıracak program HDP'nin programıdır. Böyle bir anlayışla 5 seneden önce genel seçimler muhakkak olacaktır. Erdoğan iktidarı bu politikalarla yolunu açamaz" dedi.