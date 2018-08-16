Yılmaz Özdil'den Erdoğan'a bomba boykot göndermesi!

Yılmaz Özdil, "Hepimiz aynı gemideyiz ama… Çıkacak liman yok!" dedi.

İşte Özdil'in o yazısı:

Mustafa Kemal 16 mayıs günü Bandırma vapuruna bindi.

Samsun'a gitti.

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Takvimde başka gün kalmamış gibi, özellikle tam o güne denk getirdiler, tam 16 mayıs günü, tam yıldönümünde Bandırma limanıyla Samsun limanını sattılar!

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Samsun limanını sattılar.

Ordu limanını sattılar.

Bari Trabzon'a çıkalım dese…

Trabzon limanını sattılar.

Rize limanını sattılar.

Hopa limanını sattılar.

Sinop limanını sattılar.

Ereğli limanını sattılar.

Yarımca limanını sattılar.

“Bana satılmayan liman bulun oraya çıkayım” dese, memleketi Karadeniz üzerinden kurtarması mümkün değil.

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“Bandırma elden gitmiş, hiç olmazsa Tekirdağ limanına çıkayım, oradan bi kayık ayarlayıp kürek çeke çeke karşıya geçeriz” dese, Tekirdağ limanı satıldı.

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Dümeni Ege'ye kırsa…

İzmir limanı satıldı.

Dikili limanı satıldı.

Kuşadası limanı satıldı.

Marmaris limanı satıldı.

“Madem öyle Akdeniz'e çıkalım” dese…

Antalya limanı satıldı.

Alanya limanı satıldı.

Mersin limanı satıldı.

İskenderun limanı satıldı.

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“Vazgeçtim, geri dönelim” dese… Bandırma vapuruna binmek üzere yola çıktığı Galata limanı satıldı iyi mi!

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Hepimiz aynı gemideyiz ama…

Çıkacak liman yok!

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1928 yılında “Gazi” adıyla sigara üretilmişti. En kaliteli sigaraydı, çok şık teneke kutudaydı. 1935 yılında bizzat Mustafa Kemal'in isteğiyle, 19 Mayıs 1919'u onurlandırmak için, Gazi sigarasının adı “Samsun” olarak değiştirildi. Yani aslında Samsun olarak bildiğimiz sigara, bizzat Mustafa Kemal'in adını taşıyordu.

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Bu arkadaşlar Samsun'u kime sattı?

British American'a sattı.

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Samsun yolculuğunun kıymetini bilmezsen… İstiklal savaşı veriyoruz deyip, işte böyle çıka çıka anca Samsung'a çıkarsın!