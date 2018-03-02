CHP’li il başkanlarından Şeker fabrikaları açıklaması

CHP'li il başkanları Mersin'de bir araya gelerek, şeker fabrikalarının özelleştirilmesine karşı ortak açıklama yaptı. Açıklamada, siyasi parti ayrımı gözetmeksizin tüm yerel yönetimlere ortak mücadele çağrısı yapılarak, "Şeker fabrikaları satılmasın" denildi.

Geçtiğimiz günlerde Mersin'de şeker fabrikalarının özelleştirilmesine tepki olarak başlatılan 1 günlük imza kampanyasının ardından, bugün akşam saatlerinde Mersin CHP il binasında bir araya gelen CHP’li 10 il başkanı basın toplantısı gerçekleştirdi. Başkanlar, şeker fabrikalarının özelleştirilmesine karşı birlikte mücadele çağrısı yaptı. Ortak açıklamada konuşan CHP Mersin İl Başkanı Avukat Adil Aktay, şu ifadeleri kullandı:

“Ülke ekonomisi ve bağımsızlığımız için, çiftçilerimiz ve işçilerimizin geleceği için, halk sağlığı ve güvenliği için, şeker fabrikalarının kamunun elinde kalması ve Nişasta bazlı şekerin ticaretinin yasaklanması bir zorunluluktur.

Bu düşüncelerle; hangi partiden olursa olsun, bu ülkedeki tüm yerel yönetimleri; kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını; ticaret ve sanayi odalarını; birlikler, vakıflar, kooperatifler, sendikalar, dernekler gibi tüzel kişiliğe sahip, kar amacı gütmeyen tüm kuruluşları, şeker fabrikalarımızın kamunun elinde kalması için organize olmaya davet ediyoruz.

Uluslar arası gıda tekelleri ve onların yerli işbirlikçileri para kazansın diye hükümetçe desteklenen Nişasta bazlı şeker adlı zehrin, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de yasaklanması için herkesi harekete geçmeye davet ediyoruz. Bu amaçla, kentlerimizde ve tüm Türkiye’de gerekli girişimleri başlatacağımızı ilan ediyoruz.”

Açıklamaya katılan CHP’li il başkanlarının isimleri şöyle:

Mersin İl Başkanı Adil Aktay

Şanlıurfa İl Başkanı Aziz Aydınlık

Gaziantep İl Başkanı Hayrı Sucu

Kilis İl Başkanı Mehmet Akif Perker

Kahramanmaraş İl Başkanı Esat Şengül

Osmaniye İl Başkanı Nedim Ünlü

Adana İl Başkanı Ayhan Barut

Niğde İl Başkanı Erhan Adem

Adıyaman İl Başkanı Deniz Çakmak

Hatay İl Başkanı Servet Mullaoğlu

(evrensel)