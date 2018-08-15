'Sele kapılmış saman çöpü gibi sürüklenemeyiz'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenliyor.

Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Ülkemizin çok hedef alındığı, düşmanlıkla eklemlenmiş, siyaset ve ekonomik oyunların vahşileştiği bir dönemden geçiyoruz. AB kaynaklı husumetle karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Döviz kurlarını arkasına gizlenip ülkemize kin saçanların oyunlarına sahne oluyoruz. Yaşadıklarımız her yönden ibretliktir, infial vericidir.

15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsünün ekonomik ayağını tamamlamak, siyasal sistemi felç etmek için harekete geçenler spekülasyon silahını çekmiştir. Türkiye döviz üzerinden kundaklanmak istenmiştir. Buna sessiz kalamayız. Ülkemizin maruz kaldığı tehditleri özet halinde değerlendirip, partimizin tutumunu paylaşacağım.

Türkiye bir yanda ekonomik afetin içine çekilmek istenirken, diğer taraftan doğal afetlerle boğuşmaktadır. Sel ve yangın felaketleri hepimizi derinden üzmüştür. Ordu'da yaşanan su baskınları, sel felaketleri, taşkınlar yüzbinlerce vatandaşımızın zarar görmesine yol açmıştır. İnanıyorum ki afet bölgesinde yaşayan vatandaşlarımızın yaraları hızla sarılacaktır. Aşırı yağışlardan heder olan fındık üreticilerine acil desteğin verileceğinden ümit ediyorum. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Müttefik olmanın kavrayıcı bir adabı, kuşatıcı bir anlamı vardır ve olmalıdır. Buna bağlı ve sadık kalındığı müddetçe ilişkiler istikrarlı olacaktır. Hiçbir ittifak ilişkisi tek yanlı işlemeyecektir. Türkiye-ABD arasında kurulan stretejik nitelikli ittifakın mazisi eskiye dayanmaktadır. Yürütülen ittifak nice zorlukları aşarak bugünlere gelmiştir. Türkiye, politikalarını belirlerken müttefikliğe gölge düşürmemeye özen göstermiştir. Aynı siyasi tutumu ABD yönetiminden göremediğimiz de bir gerçektir. Türkiye ABD menşeli açık veya örtülü operasyonlara maruz kalmıştır. ABD'nin başkanlık koltuğunda skandal ve saldırgan bir şahıs oturmaktadır. Trump hiçbir değer ve ölçüyü tanımamaktadır, başına buyruktur, kabadır, kontrolsüzdür. Müttefikliği çiviye asmaktadır. ABD Başkanı ve çevreleri Türkiye'nin ekonomik sistemini düşürmeye odaklanmıştır. Trump müttefiklik hukukunu yok saymıştır.

Yaşananlar utanç vericidir, ayıp ve ahlaksızlıktır. Türkiye olağandışı bir saldırı altındadır. Türk ekonomisinin zaafları varsa da bunlar dövizdeki tırmanışın nedeni değildir. Trump tehlikeli bir alçalmanın tarafı haline gelmiştir. Yaptırım tehditleri, sorunlu beyanatlar kaosa dönüşmüştür. Bu durum kabul edilemez bir ilkelliktir.

Döviz fiyatlarındaki spekülatif ataklarla Türkiye'yi sindireceğini, pes ettireceğini sanan evanjelist komplo bozguna uğrayacaktır. 81 milyon Türk vatandaşı korkusuzca durmaktadır. Trump'ın Türkiye aleyhine servis ettiği Twitter mesajları Türk milletine sökmeyecektir.

ABD yönetimi büyük bir yanlış ve yozlaşmanın ortasındadır. Hata üstüne hata yapmaktadır. Bu papaz ki şaibelidir. FETÖ ve PKK ile bağlantıları sabit bir şahıstır. ABD, papaz uğruna müttefiklik müktesebatını hiçe sayacak duruma gelmiştir. Bu papaz niye mühimdir, nedir gizlenen? ABD'yi bir papaz için gemileri yakmaya götüren sebepler, milletimiz ve ABD halkı ne zaman öğrenecek? Tezvirata ve fitneye hiç lüzum yoktur. ABD'deki zat Türkiye'ye iade edilirse papazın iadesi de söz konusu olacaktır.

Türkiye bir hukuk devletidir ve hukukun önünde herkes eşittir. Bu işin papazı mapazı yoktur. Türk ve Türkiye düşmanlarına elbebek muamelesi yapanlar, karakterinin gereğini yapmaktadır. Yanlarına aldıkları ekonomik tetikçilerle, Türkiye'nin hisarlarında gedik açmak için kollarını sıvamışlardır. ABD, stratejik ortaklığa hıyanet etmiştir, kendi ayağına sıkmıştır. Gelişmelerin başka türlü izahı akla ziyandır.

Ticaret savaşının fitilini tutuşturarak küresel savaşı tetiklemişlerdir. Kanada, Meksika, AB ülkeleriyle anlaşmazlığa düşmüştür. Çin ile rekabet içine girmiştir. Beyaz Saray'a çöreklenen akılsız yönetim zihniyeti Çin'e ek vergi uygulamayı tercih etmiştir. Kuzey Kore devlet başkanı bile daha gerçekçidir. Trump'ı en başta ABD halkı sorgulamalıdır. Bu gidişle ABD okyanusun karşısındaki düşman kampı olarak sivrilecektir.

ABD'nin Türkiye hazımsızlığı ileri boyuttadır. İstiyorlar ki ağızlarına bakalım, karşılarında el pençe divan duralım. ABD, Türk milletini ya tanımıyor, ya tanımak istemiyor. Hiçbir güce tamah edemeyiz, hiçbir tehdide tamam demeyiz. Türk milleti zulme ortak olmaz, zalime gözyummaz. Ekonomik darbecilere, faiz lobilerine sonu cefa da sefa da olsa eyvallah etmez. Biz kurla kurulmadık, dövizle devrilmeyiz.

Türkiye'de at koşturmayı, ekonomik çakalların serbest dolaşımını arzuluyorlar. Başaramayacaklar, Türk milletini yenemeyecekler, bu savaşı muzaffer yenemeyecekler. 1915'te Çanakkale'yi geçemediler, 2018'de Ankara'yı geçemeyecekler. Biz kuru ekmek, kuru soğanla da yaşamasını biliriz, yeter ki bağımsız yaşayalım. Başka Türkiye yoktur.

Ederi 1 dolar eden hainlerin havaya uçması, düşmanlıktır, düşmana da ne yapılacağı bellidir. Kim ekonomik tribülanstan el ovuşturuyorsa sütünde leke vardır. Doları yükselterek kaldıkları yerden devam için çırpınıyorlar. 15 Temmuz'da atılan bombalarla, pimi çekilen döviz bombası aynı yerde imal edilmiştir.

Türk milleti bu oyunu da bozmaya muktedirdir. Bu bağımlılığı sorgulamanın tam vaktidir. Türkiye yeni bir ekonomik modeli tartışmalıdır. Yabancı sermaye gelsin ancak getirdiğinden fazla götürmesine izin veremeyiz. Biz akıl sağlığı tartışmalı bir siyasetçinin mesajlarına mı, milletin yüksek erdem ve enerjisine mi dikkat edeceğiz?

Siyasetten ekonomiye, üniversitelerden bürokrasiye kadar herkes mesuldür. Sele kapılmış saman çöpü gibi sürüklenemeyiz. Hayranlık duyduğumuz tarihimiz vardır. Biz Türkiyeyiz, hep birlikte Türk milletiyiz. 1944'ten beri hegamonya kurmuş dolardan büyüğüz. Dövizle önümüzün kesilmesini düşünmek sefil bir çılgınlıktır.

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