Mercedes'i olan Diyanet 'yerli ve milli ürün' tavsiye etti

Yerli ve Milli ürün çağrısını yapanlara Diyanet de eklendi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD menşeli elektronik ürünlere yönelik boykot çağrısının ardından, Diyanet İşleri Başkanlığı da 'milli ürünleri' tercih etme çağrısında bulundu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD menşeli elektronik ürünlere yönelik boykot çağrısının ardından, Diyanet İşleri Başkanlığı da "milli ürünleri" tercih etme çağrısında bulundu.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Başkanlık tarafından ülke ekonomisine yönelik yürütülen spekülatif ataklara ilişkin istiklal ve istikbal adına büyük bir mücadele verildiği belirtilerek, bugünün maddi ve manevi açıdan kenetlenme ve fedakarlık zamanları olduğu" vurgulandı.

Devletin mazlumlara umut olduğu için zalimlerin hedefi olduğuna işaret edilerek, "Diyanet İşleri Başkanlığımız, bütün görevlileri ve mensuplarıyla milli paramızı kullanmak, lüks ve israftan kaçınmak ve milli ürünleri tercih etmek başta olmak üzere her türlü fedakarlık ve sorumluluk konusunda milletimize rehberlik etmeye devam edecektir" denildi.

Milletin, eskiden beri nice zorlukları birlik ve beraberlik ruhuyla aştığı anımsatılan açıklamada, sistematik şekilde maruz kalınan bu çok boyutlu saldırıların da üstesinden gelineceği ve Allah'ın yardımıyla onurlu mücadeleden galip çıkılacağı kaydedildi.

Açıklamada, "Tarih şahittir ki Allah, dinine yardım edenlere yardım edecek, mazlumların hamilerine tuzak kuranların tuzaklarını boşa çıkaracaktır" ifadelerine yer verildi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dünkü konuşmasında ABD'nin elektronik mallarını boykot etme çağrısında bulunmuştu. THY ve Türk Telekom da ABD'nin reklam şirketlerine reklam vermeme kararı aldığını duyurmuştu.

ERDOĞAN, DİYANET'E MERCEDES HEDİYE ETMİŞTİ

Milli ürünleri tüketme çağrısı yapan Diyanet İşleri Başkanlığı, Alman malı Mercedeslere sahip.

Önceki Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediye ettiği 1 milyon liralık zırhlı Mercedes makam aracı çok konuşulmuştu