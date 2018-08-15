Kalın: Türkiye'nin geri adım atması söz konusu değil

İşte Kalın'ın açıklamalarından satır başları:

"Bu dalgalanmanın Türk ekonomisinin yapısıyla bir ilgisi yoktur. Büyük oranda ekonomik savaş ve psikolojik algı operasyonu çerçevesinde Türk lirasını yıpratmaya yönelik adımların atıldığını gördük. Devletimizin aldığı tedbirler çerçevesinden iyiye gidişin başladığını görüyoruz.

Türkiye kimseyle bir ekonomik savaştan yana değildir. Türkiye serbest piyasa kurallarına bağlı bir şekilde dünya ekonomisine entegre olmaya devam edecektir.

"TRUMP YÖNETİMİNİN KRİZLER ÇIKARDIĞINI BİLİYORUZ"

Trump yönetiminin iç siyasi sıkışıklıktan kaynaklanan refleksle dışarıda bir takım krizler çıkardığını biliyoruz. Bu anlamda Türkiye ne ilk ne de son ülke. Bunun Amerikan çıkarlarına da zarar verdiği ortadadır. Dün akşamdan beri döviz kurlarından olumlu gelişme alınan önlemlerin netice verdiğini göstermektedir."

F35 KARARI

Ortağı olduğumuz projede haklarımızdan vazgeçmeyiz. Türkiye'nin geri adım atması söz konusu değildir.

Dolara tepki olarak farklı para arayışı güçlendi