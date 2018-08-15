Erdoğan'la görüşmeye geliyor!

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin bugün Ankara'ya gelerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştireceği belirtildi.

İki lider Saray'da görüşecek.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, çalışma ziyaretinde bulunmak üzere bugün Türkiye'ye gelecek.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Katar Emiri Al Sani, Türkiye'de bugün gerçekleştireceği çalışma ziyareti kapsamında, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek görüşmede iki lider, Türkiye ve Katar arasındaki ilişkileri tüm boyutlarıyla ele alacak, gündemdeki diğer konularda kapsamlı görüş alışverişinde bulunacak.