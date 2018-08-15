'ABD'ye giden heyette İngilizce bilen yoktu' iddiası

Vatan Gazetesi yazarı Murat Çelik, bugünkü yazısında, Dışişleri kaynaklarına bu iddiayı sorduğunu ve iddiaların gerçek dışı olduğu yanıtı aldığını aktardı.

İŞTE O YAZI:

İngilizce şayiası



“Amerika’ya giden Türk heyetinde İngilizce bilen yoktu…”



“Dışişleri Bakan Yardımcısı, ‘Anlıyoruz ama konuşamıyoruz’ dedi.”



“Görüşmelerde görev yapacak tercümanları taşıyan uçak rötar yapınca heyet onları bekledi.”



Bunlar ne mi?



Geçen hafta Washington DC’de Amerikalı muhataplarıyla masaya oturan 9 kişilik Türk heyetinin ziyaretinin ardından bazı internet siteleriyle sosyal medyada yazılanlar.



İnandırıcılıktan bu denli uzak şayialar hakkında konuşup yazmak bile abesle iştigal olmalı ama gelinen nokta maalesef bunu yapmayı zorunlu kılıyor.



***



Ankara’da Büyükelçiler Konferansı var bu günlerde.



Türkiye’yi dünyanın farklı noktalarında temsil eden diplomatlar başkentte bir arada.



Dışişleri kaynaklarına sordum, “Yazılanlar komik bile değil” cevabını aldım.



ABD’ye giden Dışişleri heyeti, Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Güvenlik Dairesi’nden Genel Müdür Yardımcısı Aylin Sekizkök ve ABD Dairesi Genel Müdür Yardımcısı Tugay Tunçer’den oluşuyordu.



Sekizkök Milano eski Başkonsolosu. Tunçer’in önceki görev yeri. Büyükelçi’den sonraki ‘iki numara’ydı.



Müsteşar yardımcılığından bakan yardımcılığına getirilen heyet başkanı Sedat Önal ise ‘Hariciye’de hem İngilizcesi hem de müzakereciliğinin üst seviyede olmasıyla tanınıyor.



Durum bundan ibaret.