'81 milyon, kendisini birinci sınıf vatandaş olarak hissetti'

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Düşüncesi, yaşam tarzı, etnik aidiyeti ne olursa olsun bu ülkede yaşayan 81 milyonun hepsi AK Parti ile kendisini birinci sınıf vatandaş olarak hissetti" dedi.

Bakan Gül, SETA tarafından ATO Congresium'da düzenlenen 'Kuruluşundan Bugüne AK Parti Sempozyumu'nda, AK Parti'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türk siyasetinin en güçlü ve prestijli markası olduğunu söyledi.

AK Parti'nin bütün renkleri ve sesleriyle bir Türkiye partisi olduğunu ifade eden Gül, şunları kaydetti:

— AK Parti, dili, mezhebi, etnik kimliği ne olursa olsun 81 milyonun tamamını benzer hayaller ve ortak hedefler doğrultusunda buluşturan bir milli merkezin adıdır. İşte siyasetteki bu milli merkez, 16 yıllık tek başına iktidarı döneminde icraat odaklı politikalarıyla hep öne çıkmıştır. Bu icraatları sadece maddi kalkınma anlamında düşünmek anlamak da elbette hatalı olur. AK Parti bu ülkede tüneller, köprüler yapmadı, aynı zamanda vatandaşıyla asla ama asla kopmayacak gönül köprüleri kurdu. Sayın Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi, bu siyasi hareket devlet ile millet arasındaki makası birleştirdi, devlet ile milleti bütünleştirdi.

Türkiye'nin AK Parti ile sivilleştiğini, özgürleştiğini ve özgüven kazandığını aktaran Gül, ana dilde savunma, farklı dil ve lehçelerde akademik çalışma ve bu dilleri özgürce öğrenme hayalinin AK Parti sayesinde gerçeğe dönüştüğünü dile getirdi.

Bakan Gül, 16 yılda ülkenin demokrasisinin güçlendiğini ve her alanda özgürlüklerin genişlediğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu millet uzun yıllar sonra ilk defa kendisini birinci sınıf vatandaş olarak hissetti. Düşüncesi, yaşam tarzı, etnik aidiyeti ne olursa olsun bu ülkede yaşayan 81 milyonun hepsi AK Parti ile kendisini birinci sınıf vatandaş olarak hissetti. Elbette bunlar kolay olmadı. Pek çok tehdide, antidemokratik birtakım girişimlere rağmen hiçbir zorluğu mazeret görmeksizin, tüm engelleri aştık. 27 Nisan e-muhtırasından Gezi kalkışmasına, 17-25 Aralık'tan, 15 Temmuz darbe girişimine kadar bütün bu saldırılar cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde demokrasinin ve millet iradesinin daha da güçlenmesine sebebiyet vermiştir."