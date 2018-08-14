Cumhurbaşkanlığı sistemine geçti; Atatürk’ü kaldırdı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulan Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın sitesinde tartışma yaratacak bir gelişme yaşandı.

Odatv- Strateji ve Bütçe Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 24 Temmuz günü 30488 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Kararnameyle, Cumhurbaşkanlığınca belirlenen temel hedef, ilke ve amaçlar çerçevesinde Kalkınma Planı, Cumhurbaşkanlığı Programı, Orta Vadeli Program (OVP), Orta Vadeli Mali Plan, Cumhurbaşkanlığı yıllık programıyla sektörel plan ve programları, ilgili kamu idareleriyle Cumhurbaşkanlığı bünyesinde bulunan Politika Kurullarının görüşlerini de almak suretiyle Hazine ve Maliye Bakanlığı ile müştereken hazırlamak ve makro dengelerini oluşturmak için Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın kurulduğu ifade edilmişti.

Cumhurbaşkanlığı sistemine geçildikten sonra, Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın internet sitesinden yeni bir adım gelirken, siteden Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının kaldırıldığı görüldü.

Sitenin 12 Ağustos günkü sayfasında ise Atatürk'ün yer aldığı fark edilirken, fotoğrafın yeni kaldırıldığı anlaşıldı.

İşte 12 Ağustos tarihinde Atatürk fotoğraflı site: