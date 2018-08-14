CHP'li başkandan AKP'li belediyeye park

Geçen yıl Ağustos ayında Ordu’nun Korgan ilçesini ziyaret ederek incelemelerde bulunan CHP’li İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilçe halkına verdiği sözü tutarak Korgan’a yeni bir park kazandırdı. Vatandaşlar ve özellikle çocuklar tarafından büyük bir sevinçle karşılanan “Beylikdüzü Belediyesi Parkı”, CHP’li Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP’li Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz, milletvekilleri, çevre Belediye Başkanları ve vatandaşların katılımıyla hizmete açıldı.

İLGİNÇ AÇILIŞIN PERDE ARKASI

Geçen yıl Giresun ve Ordu’daki CHP örgütleriyle geniş kapsamlı toplantılar ve istişarelerde bulunmak üzere bölgeye giden CHP’li Ekrem İmamoğlu, partisinin Karadeniz’de en az oy aldığı ilçelerden biri olan Korgan’a da ziyarette bulundu. Ziyaretin iki amacı vardı. AKP’li Korgan belediye başkanı Tuncay Kiraz daha önce İstanbul Beylikdüzü belediyesi meclis üyeliği yapmıştı. Kiraz’ın o dönem CHP ilçe başkanı olan İmamoğlu ile ilişkileri de iyiydi. CHP’li Başkan, işte bu yüzden Kiraz’a hayırlı olsun ziyareti yaptı. İkili ziyaret öncesi Korgan’a park yapılması konusunda görüştüler. Ayrıca Korgan’ın Alevi nüfusunun yaşadığı 2 mahallesinden biri olan Çiftlik mahallesindeki “Canlar Cemevi” de metruk durumdaydı. İmamoğlu, cemevinin durumunu yerinde görmek istedi.

İşte iki farklı partide görev yapan iki belediye başkanının bu dostluğu Korgan’a hem çok güzel bir park kazandırdı hem de yaklaşan Muharrem ayı öncesi Korganlı Alevilerin cemevi yenilendi. Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz’a böyle bir hizmetin gerçekleştirilmesine vesile olduğu için teşekkür eden Başkan Ekrem İmamoğlu, “Farklı siyasi partilerde görev alsak da birbirimize olan saygımızı asla kenara koymadan siyaset yaptık. Bugün ülkemizin en büyük ihtiyacı siyasi arenada tam da bu saygı ortamının yaratılması ve kalıcı olmasını sağlamaktır. AK Partili bir belediye başkanının CHP'li bir belediye başkanından dostluklarına ve ortak geçmişlerine dayanarak bir talepte bulunması ve bunun keyifle gerçekleşmesi ülke siyasetine örnek olmalı” şeklinde konuştu.