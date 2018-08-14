O bakanlıktan ABD mallarına boykot

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ABD ürünlerine boykot kararı aldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, "Bakanlık inşaatlarında ABD menşeili malzeme kullanılmayacak" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'yi boykot çağrısının ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bakanlık olarak inşa edilecek yapılarda ABD menşeli inşaat malzemelerinin kullanılmayacağını açıkladı.

Bakan Kurum, gayrimenkul sektörünü hareketlendirmek amacıyla uygun faiz oranları ve ödeme koşullarıyla yeni kampanyalar yapacaklarını, bu kampanyanın ayrıntılarını da önümüzdeki günlerde açıklayacaklarını söyledi.

Bakan Kurum'un önümüzdeki günlerde inşaat, inşaat malzemeleri ve gayrimenkul sektörü temsilcileri ile bir araya geleceği öğrenildi.