Albayrak: Dolar güvenilirliğini yitirmiştir

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, döviz kurlarındaki yükseliş ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"Piyasalarımızda ne panik ne de endişe havası oluşturabildiler," diyen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bu sürecin hükümete "bazı eksik olduğu alanları gösterdiğini" söyledi.

Albayrak'ın açıklamaları şöyle:

Kurumlarımız ve bankacılık sektörümüz başta olmaz üzere, tüm özel sektör paydaşlarımız çok sağlam bir duruş ortaya koydular.

Tüm paydaşlarla çok yakın bir aksiyon planı oluşturduk.

Serbest piyasa kuralları çerçevesinde kalarak gereken tüm piyasa araçlarını devreye sokarak adımlarımızı atmaya devam edeceğiz.

Yapılandırmaları net bir şekilde yasal çerçeveye oturtuyoruz.

Bankalarımız ve özel sektörümüzün sonuna kadar yanındayız.

Bu zorlu süreci oldukça önemli bir iyileşme ve rahatlama süreciyle tamamlayacağız.

Bu süreç bize bazı eksik olduğumuz alanları gösterdi.

Bankacılık sektörümüzü çok daha güçlü bir yapıya kavuşturacağımız döneme emin adımlarla ilerliyoruz.

Önümüzdeki dönemde firmaların döviz risklerini azaltmaya yönelik önlemleri adım adım hayata geçireceğiz

"EKONOMİMİZE OLAN GÜÇLÜ GÜVENİN GÖSTERGESİDİR"

TL'yi koruyacağız, TL ile yürüyeceğiz, TL'nin daha da güçleneceğini göreceğiz

Piyasalarımızda ne panik ne de endişe havası oluşturabildiler. Bu ekonomimize olan güçlü güvenin göstergesidir.

Birilerine rağmen banka mevduatlarından önemli bir çıkış olmaması, döviz alım-satımlarında önemli bir durum görülmemesi, algı operasyonunun vatandaşlarımız tarafından nasıl püskürtüldüğünü ortaya koydu.

Toplumda karamsarlık oluşturmaya çalışanlarla çok daha etkin mücadele edeceğiz.

Küresel finans piyasalarında bu şekilde saldırılara, bu şekilde spekülasyonlara girişmek tüm ülkelerin ekonomileri için büyük bir potansiyel risktir.

Birçok ülke dolar üzerindeki bu hareketlerin kendileri için ne kadar tehdit edici bir durum ortaya koyduğunu dile getirdiler.

"DOLAR GÜVENİLİRLİĞİNİ YİTİRMİŞTİR"

Artık dolar güvenilirliğini yitirmiştir. Doların bu denli güven yitirdiği, politik cezalandırma aracına dönüştüğü dönemde, uluslararası alanda TL'yi koruyacak adımları daha da güçlü atmaya devam edeceğiz.

Türkiye ekonomisi küresel siyasal sistemden ve bütün finansal yaşanan krizden bugüne kadar tüm güçlüklere rağmen büyümüş, vatandaşına istihdam sağlamıştır.

Mali disiplinden taviz vermeyeceğimiz bugüne kadar ortaya koyduk, bugünden sonra çok daha güçlü bütçe disiplini uygulayacağız.

Cari açıkla mücadelede iki ayaktan oluşan politikalar bütününü uygulamaya koyacağız.

Önümüzdeki dönemde sonuç odaklı ve etkili reformlar politika çerçevemizin en önemli ayağı olacak.

Şirketlerimiz, bankacılık sektörümüz tüm bu dalgalara rağmen, tüm bu operasyonlara rağmen güçlü duruşunu devam ettiriyor, atacağımız daha güçlü adımlarla tıkır tıkır yoluna devam ediyor.

AYRINTILAR GELİYOR...