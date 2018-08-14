14 Ağustos 2018 14:45

Cumhurbaşkanlığı sitesinde Erdoğan'ın o sözlerine sansür

Cumhurbaşkanlığı sitesinde Erdoğan'ın o sözlerine sansür
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü konuşmasında yaptığı 'boykot' çıkışı, Cumhurbaşkanlığı resmi sitesinde yer almadı.
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AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından düzenlenen, “Kuruluşundan Bugüne AK Parti Sempozyumu”nda yaptığı konuşmadaki 'ABD’nin elektronik ürünlerine boykot uygulayacakları' yönündeki sözleri, Cumhurbaşkanlığının resmi internet sitesindeki konuşma metninde yer almadı.

Erdoğan: ABD'ye boykot uygulayacağızErdoğan: ABD'ye boykot uygulayacağız

Cumhurbaşkanlığı resmi internet sitesinde konuşmanın haberi yer aldı; ancak haberde “Amerika’nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız. Onların iPhone’u varsa öbür tarafta Samsung var. Kendi ülkemize Venüs Vestel var. Biz bunları uygulayacağız. Ne yaptığımızı ne yapacağımızı anlasınlar” şeklindeki boykot çağrısı yer almadı.

Cumhurbaşkanlığı resmi sitesindeki habere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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