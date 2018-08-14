Cumhurbaşkanlığı sitesinde Erdoğan'ın o sözlerine sansür

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından düzenlenen, “Kuruluşundan Bugüne AK Parti Sempozyumu”nda yaptığı konuşmadaki 'ABD’nin elektronik ürünlerine boykot uygulayacakları' yönündeki sözleri, Cumhurbaşkanlığının resmi internet sitesindeki konuşma metninde yer almadı.

Erdoğan: ABD'ye boykot uygulayacağız

Cumhurbaşkanlığı resmi internet sitesinde konuşmanın haberi yer aldı; ancak haberde “Amerika’nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız. Onların iPhone’u varsa öbür tarafta Samsung var. Kendi ülkemize Venüs Vestel var. Biz bunları uygulayacağız. Ne yaptığımızı ne yapacağımızı anlasınlar” şeklindeki boykot çağrısı yer almadı.

Cumhurbaşkanlığı resmi sitesindeki habere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.