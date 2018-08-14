Meral Akşener'den Berat Albayrak çıkışı

Meclis'i 'ekonomi' gündemiyle olağanüstü toplantıya davet eden Meral Akşener, Albayrak'a istifa çağrısı yaptı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, hükümetin ABD ile olan geriliminin ardından ortaya çıkan krizle ilgili açıklama yaptı.

Meral Akşener, TBMM’yi "ekonomi" gündemiyle olağanüstü toplantıya çağırdı. Akşener, "Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak istifa etmelidir" dedi.

Berat Albayrak'a bir şok daha

Akşener, basın mensupları ile paylaştığı açıklamasında "AK Parti hükümetlerinin, son 16 yılda, ülkemizin gerçekleri ve potansiyeline uygun ekonomi politikaları yerine, günü kurtarmayı hedefleyen ve sorunları da 'dış güçlere' havale eden anlayışıyla, ne yazık ki bu günlere geldik" ifadelerini kullandı.

Erdoğan ve ekonomi yönetimine bir dizi öneride bulunan Akşener, "Dış politikada milli çıkarları göz önüne alıp, tansiyonu yükselten hamasetten vazgeçiniz. Acil kaydıyla, Merkez Bankası’nın enstrüman bağımsızlığını sağlayınız" dedi.

Akşener, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a istifa etmesi çağrısında da bulundu.