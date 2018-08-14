Akşener'den Meclis'e çağrı

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni, 'Milli Ekonomi Gündemi'yle toplantıya davet eden Akşener, "İktidar, meseleyi bir iç siyaset konusu haline getirip, hem kendini hem de milletimizi kandırmaktan vazgeçmelidir. Bir an önce, az konuşup gerekli tedbirleri zamanında uygulamak zorundadır" dedi.

Akşener yaptığı yazılı açıklama şöyle:

“Demek istiyoruz ki; bu güne sadece 'dış güçlerin bize açtığı ekonomik savaşla' gelmedik. Gerçeklerle yüzleşmek zorundayız. İktidar, meseleyi bir iç siyaset konusu haline getirip, hem kendini hem de milletimizi kandırmaktan vazgeçmelidir. Bir an önce, az konuşup gerekli tedbirleri zamanında uygulamak zorundadır. Geçen hafta Çarşamba’dan bu yana, yetkililer tarafından yapılan açıklamalar, maalesef piyasalara ve topluma güven vermemiştir. Mesela, geçtiğimiz Cuma günü, büyük beklentilerle, Damat Berat tarafından yapılan 'Yeni Ekonomik Model' sunumu, iç ve dış piyasalarda büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştır."

"81 milyon vatandaşımız bedel ödüyor"

“Ekrana getirilen bir daire üzerinden anlatılmaya çalışılan yeni modelin, kendi içinde tutarlılığı olmadığı gibi; Neyin, nasıl, hangi ekonomik önceliklerle ve hangi zaman diliminde yapılacağına dair, herhangi bir bilgi de içermemiştir…” vurgusunda bulunan Akşener açıklamalarını, şöyle sürdürdü:

“Maalesef, bir 'kötü yönetişim ve iletişim' faciası yaşanıyor. Bedelini ise 81 milyon vatandaşımız ödüyor. Aziz milletimizin huzurunda, karşı karşıya olduğumuz tabloda, toplumsal mutabakatın zamanının geldiği inancıyla, tüm siyasi partileri, ülkenin sorunlarının çözümünde ortak çalışmaya davet ediyorum. Bunun ilk adımı olarak da; görüş ve önerimiz mahfuz kalmak kaydıyla, iktidarın tarifiyle, milli egemenliğimizi hedef alan bu ekonomik savaşa karşı, ben de, Milli Egemenliğimizin kalesi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni, 'Milli Ekonomi Gündemi'yle toplantıya davet ediyorum."

Meclis'in acil olarak toplanması için Meclis üye tam sayısının en az 3 te 1’i gerekiyor. Yeni sistemde 600 üye bulunduğundan toplantı yeter sayısı 200. İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz'ın partiden ayrılmasıyla İyi Parti'nin Meclis'teki milletvekili sayısı 41'e düştü.