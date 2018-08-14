Türkiye-ABD krizinin sebebi 'yanlış anlaşılma'

Guardian gazetesi, Türkiye-ABD krizine,, Erdoğan ile Trump arasında yaşanan bir yanlış anlaşılmanın sebep olduğunu yazdı.

Guardian gazetesi Orta Doğu muhabiri Martin Chulov, Ankara'daki kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD ile Türkiye arasında yaşanan krizin Erdoğan ve Trump arasındaki bir görüşme sırasında yaşanan bir yanlış anlamadan kaynaklandığını bildirdi.

BBC Türkçe'nin Guardian'dan aktardığı habere göre, Türkiye Cumhurbaşkanı ve ABD Başkanı arasında, İsrail'de tutuklanan Türkiye vatandaşı Ebru Özkan ve rahip Andrew Brunson'la ilgili bir görüşmede yanlış anlama yaşandı.

Haberde bu iddia, özetle şu ifadelerle aktarılıyor:

"Ankara'daki karar mercileriyle yakın ilişkileri bulunan bir Türk gözlemci, Trump ve Erdoğan arasındaki bir konuşmanın ABD Başkanı tarafından yanlış anlaşıldığını söyledi. Buna göre Trump, Özkan'ın serbest bırakılmasına uğraşmak için İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu ikna etmesi ardından, Türk mevkidaşının Brunson'ı hemen serbest bırakacağına dair bir anlaşma sağladığına inandı. Erdoğan ise bunun yerine Brunson'ın serbest bırakılmadan önce ev hapsine alınmasını onayladığını düşündü. Brunson, 25 Temmuz'da ev hapsine alındı."