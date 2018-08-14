CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği MYK revizyonunda Genel Başkan Yardımcılığı görevinden alınan CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından çarpıcı açıklamalarda bulundu.
CHP'li Öztürk Yılmaz'ın mesajı şöyle:
"Ekonomi rezil durumdayken masallar anlatılıyor. Hala hükümetten birşey bekleniyor! Çünkü inandırıcı bir muhalefet yok! Kendi koltuğunu kaybetme korkusu taşıyanlar başkasına istifa et diyemez ve diyemiyorlar. Bırakın kahramanlık masallarını! Erdoğan ve kabinesini istifaya çağırın!"
14 Ağustos 2018 12:41
Öztürk Yılmaz: Erdoğan ve kabinesini istifaya çağırın
CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, Twitter'daki resmi hesabından çarpıcı açıklamalarda bulundu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği MYK revizyonunda Genel Başkan Yardımcılığı görevinden alınan CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından çarpıcı açıklamalarda bulundu.
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