PES’ten Berberoğlu’na destek

Avrupa Sosyalistleri ve Demokratlar Partisi (PES), yeniden milletvekili seçilmesine rağmen hala tutuklu olan CHP istanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’na destek verdi. PES’in sosyal medya hesaplarından yayınlanan dayanışma mesajlarında Berberoğlu’nun bir an önce tahliye edilmesi istendi.

CHP’nin 14 aydır tutuklu olan ve tek başına bir odada tutulan milletvekili Berberoğlu’na PES’ten destek geldi. PES’in twitter adresinde 7 ve 8 Ağustos’ta yayımlanan mesajlarda “PES Enis Berberoğlu davasını yakından takip ediyor, tüm Türk ilericileriyle demokrasi mücadelesinde dayanışma içinde duruyor” denildi.

PES’in ikinci mesajında ise “Gazeteci ve CHP milletvekili Enis Berberoğlu ile dayanışma içindeyiz. Kendisi 2017’de Erdoğan’ın siyasi muhaliflerine karşı başlattığı operasyonda tutuklandı. Demokrasi Türkiye’de tehdit altında ancak Enis Berberoğlu’nun tahliyesi için yapılan başvurunun mahkemede onaylanacağını umut ediyoruz” ifadesine yer verildi.

Facebook’tda yayınlanan mesajda ise şu ifadeler dikkat çekti:

“Gazeteci ve CHP milletvekili Enis Berberoğlu ile dayanışmayı sürdürüyoruz. Kendisi gecen yıl Erdoğan’ın siyasal muhaliflerini sindirme harekatı sırasında tutuklanmıştı. Türkiye’de hukukun üstünlüğü tehdit altında. Ancak Enis Berberoğlu’nun tahliye başvurusu bu hafta mahkeme tarafından onaylanır diye umut ediyoruz. Enis Berberoğlu’nu ve Erdoğan rejimi tarafından uyduruk suçlamalarla hapsedilen diğer gazetecileri ve CHP ve HDP’den seçilmiş politikacıları desteklemeye devam edeceğiz.”