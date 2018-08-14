İYİ Partili Türkşen: Kabullenemiyorum

24 Haziran seçimleri sonrası Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin elini öpen ve partisinin lideri Meral Akşener'in sert tepkisine nedef olan İYİ Parti Milletvekili Hayati Arkaz, davet üzerine MHP'ye geçti.

İYİ Partili emekli SAT komandosu Ali Türkşen "milletvekili transferine" sosyal medya paylaşımıyla tepki gösterdi.

Türkşen, "Siyasete gireli resmen 10 ay oldu. Bu sürede ikisi olağanüstü üç kurultay, bir çalıştay, 10'dan fazla Genel İdare Kurulu toplantısı, onlarca gezi, bir de genel seçime katıldım. Ve hala bazı olayları kabullenmek konusunda çok zorlanıyorum gerçekten. Bakınız; son milletvekili transferi" dedi.