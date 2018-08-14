14 Ağustos 2018 11:20

İYİ Partili Türkşen: Kabullenemiyorum

İYİ Partili Türkşen: Kabullenemiyorum
İYİ Partili Ali Türkşen, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz'ın MHP’ye geçişiyle ilgili şaşkınlığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ortaya koydu.
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24 Haziran seçimleri sonrası Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin elini öpen ve partisinin lideri Meral Akşener'in sert tepkisine nedef olan İYİ Parti Milletvekili Hayati Arkaz, davet üzerine MHP'ye geçti.

İYİ Partili emekli SAT komandosu Ali Türkşen "milletvekili transferine" sosyal medya paylaşımıyla tepki gösterdi.

Türkşen, "Siyasete gireli resmen 10 ay oldu. Bu sürede ikisi olağanüstü üç kurultay, bir çalıştay, 10'dan fazla Genel İdare Kurulu toplantısı, onlarca gezi, bir de genel seçime katıldım. Ve hala bazı olayları kabullenmek konusunda çok zorlanıyorum gerçekten. Bakınız; son milletvekili transferi" dedi.

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