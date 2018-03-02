CHP İstanbul'da tüzük kurultayı toplantısı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, kurultay delegeleri, ilçe başkanları ve il yöneticileri ile bir araya gelerek hazırlanan tüzük taslağına ilişkin İstanbul İl Örgütü’nün öneri ve görüşlerini aldı.

Cumhuriyet Halk Partisi 19. Olağanüstü Kurultayı’nı 9-10 Mart tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirecek. Tüzük değişikliği amacıyla toplanacak kurultay için CHP örgütlerinde hazırlıklar devam ediyor.

İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun çağrısıyla bir araya gelen İstanbul kurultay delegeleri ve ilçe başkanları, hazırlanan tüzük taslağına dair görüş ve düşüncelerini paylaştı.

Yaklaşık 4 saat süren toplantıda ortaya çıkan öneri ve düşüncelerle ilgili bir rapor hazırlanacak. İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da hafta sonu gerçekleştirilecek İl Başkanları toplantısında İstanbul delegasyonunun tüzüğe dair önerilerini paylaşacak.