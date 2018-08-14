Karamollaoğlu'ndan iddia: AKP destek arayacak

KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara'ya konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Ak Parti'nin 4 Kasım'da yerel seçim yapma planının olduğunu söyleyerek, Meclis'teki partilere ve milletvekillerine seslendi: Allah rızası için yapmayın

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, Ak Parti'nin ekonomideki tablo daha da ağırlaşmadan bir an önce yerel seçimi de atlatmak için 4 Kasım tarihini belirlediğini ve Meclis'te 400 milletvekilinin onayı ile erken yerel seçim hazırlığı yaptığını söyledi.

Yerel seçimlerin tarihinin değişmesi için Ak Parti ve MHP'nin oyları yetmiyor. 400 milletvekili desteği ile anayasa değişikliği yapılacağından, Ak Parti, MHP dışındaki partilerden de erken yerel seçim için destek arayacak.

Karamollaoğlu'na göre Ak Parti'nin kafasındaki erken yerel seçim tarihi 4 Kasım.

Milli Görüş lideri, Ak Parti'nin erken yerel seçim düzenlemesine milletvekillerinin destek vermemesini isteyerek şu sözleri söyledi:

"Genel seçimleri öne aldılar, bu problemlerin geleceğini görüyorlardı. Şimdi Meclis'te tekrar bir anayasa değişikliği ile mahalli seçimleri öne alma çabası var. 4 Kasım deniliyor. Ben de ısrarla bütün milletvekillerine diyorum ki Allah rızası için yapmayın. Bu Ak Parti milletin ciddi manada canını yakacak bir takım adımları atabilmek için önündeki seçim tehdidini ortadan kaldırmak istiyor. Vatandaşa ben hesap veremem diyor. Gecikirse zorlanırım diyor."

Karamollaoğlu ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek, bütün partilerin liderlerinin görüşlerini almasını istedi:

"Sayın Cumhurbaşkanı Meclis'i de diğer siyasi partileri de dikkate alarak bir istişare toplantısı yapmalı. Kendisi Türkiye tehdit altında diyor, e Türkiye tehdit altındaysa hepimiz tehdit altındayız demektir. Çağırın, herkesin fikrini ve düşüncesini alın ve ona göre politika belirleyin, kim bundan zarar görür."