'Önüne gelen inşaat yapamayacak'

Murat Kurum, "Biz yapacağımız düzenleme ile hem vatandaşın sorun yaşamasının önüne geçeceğiz hem de Türk ekonomisi için önemli olan inşaat sektöründe sağlıklı büyümenin yolunu açacağız” diye konuştu.

Hürriyet’ten Gülistan Alagöz’e konuşan Kurum’un ifadelerinden öne çıkanlar şöyle:

“Tüm sorunların çözümü için işin kaynağına inmek gerek. Artık önüne gelen müteahhit olamayacak, inşaat yapamayacak. Finansman yapısı ve tecrübesi yeterli olmayan firmalar çok fazla. Bunlar yarı yolda kalınca vatandaş da mağdur oluyor, konutzede oluşuyor. Biz yapacağımız düzenleme ile hem vatandaşın sorun yaşamasının önüne geçeceğiz hem de Türk ekonomisi için önemli olan inşaat sektöründe sağlıklı büyümenin yolunu açacağız.

100 günlük eylem planında 30 bin sosyal konut dedik ama ana hedefimiz bunun çok çok üzerinde. Atıl hazine taşınmazları ve tescil dışı çok büyük alanlar var. Bunlar ekonomiye kazandırarak gerekli kaynak sağlanacak. Sonrasında ulaşılabilir fiyatlı konutlar üreteceğiz."