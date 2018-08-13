Gürsel Tekin: İstanbul’a derman olmak istiyorum

Geçtiğimiz günlerde Ege Türk’de Canan Beyazkaya’nın sunduğu Anlat Kendini adlı programının konuğu olan CHP İstanbul milletvekili Gürsel Tekin, İstanbul’da yaşanan doğal felaketlere değinirken, gelecek yıllarda çok ciddi su sorunları yaşanabileceğini söylerken, imar probleminin nedenlerini açıkladı.

Gürsel Tekin, ucube yapılaşmanın İstanbul’un hava koridorunu kapattığını ayrıca Kuzey Ormanları’ndaki doğal yapının tahribatıyla beraber daha önce görülmemiş yağışlara ve fırtınalara yol açtığını söylerken, ‘’Meteoroloji yağmur yağacak denildiğinde İstanbul’da alarm veriliyor. Neden bir başka şehri su basmıyor da İstanbul’u su alıyor. Batılılar milyonlarca Euro harcayıp kanallar yaptırdılar biz doğal kanalları imara açtık. Yağmur yağdığında dere yoksa toprak yoksa doğal olarak sel oluyor. İstanbul’da çok büyük yanlışlar sorunlar var. Bunlara derman olmak istiyorum. İyi bir kadromuz var. Çeşitli büyük kuruluşlarda görev yapan genç kardeşlerimiz var. Yıllara dayalı çalışmalarımız var. Bu birikmiş çalışmaları 785 mahallesini gezmiş dolaşmış bu sorunları bilen 50 yıldır oturan tapu sahibi olamayan yurttaşların derdine herkesin derdine çare olan bir başkan olmak istiyorum’’ diye konuştu.

"Kaçak yapı dendi konu kapandı"

İstanbul’da yaşanan toprak kayma meselesinin yanlış yapılaşma ve hafriyat kaynaklı olduğunu söyleyen Gürsel Tekin, ‘’Beyoğlu’nda belediye başkanı çıktı kaçak yapı denildi konu kapandı. CHP belediyesi olsa ihmaller konuşulurdu’’ dedi.