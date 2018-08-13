AKP'nin önemli ismi: Brunson hakkında ciddi iddialar var

CNN Türk’te konuşan Eker şunları söyledi:

Papaz Brunson hakkında ciddi iddialar var. Bunlar, terör örgütleriyle bunu iş birliği içinde olduğu.

Sadece bir misyoner olarak yaptığı faaliyetler değil.

Bu çok önemli bir konu.

Peki buna kim karar verecek? Bağımsız Türk yargısı karar verecek.

Türkiye ile olan ilişkilerin daha iyi bir noktaya taşınması için olumlu bir diyalog gerekiyor.

Türkiye bu konuda tüm olumlu çabayı gösteriyor.

Papaz Brunson’u bırakın eve gönderiyor diyorlar saat dakika veriyorlar böyle bir şey olabilir mi? Bağımsız egemen bir ülkenin yargısına sen bunu söylüyorsun.

Brunson’ı bağımsız Türk yargısı onun içeri alınmasına yargılanmasına karar verdi. Bağımsız Türk yargısı delilleri değerlendirir. Türk hukuk sisteminin gereği neyse ona göre işlem yağar.

Bu, siyasi kararla tutuklanmış değil. Siyasi kararla tutuklanmadığı için siyasi kararla bırakılması söz konusu değil. ABD’nin anlamak istemediği bu.