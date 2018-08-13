13 Ağustos 2018 18:56

Gül: Türkiye ile ilgili utanç verici...

Gül: Türkiye ile ilgili utanç verici...
Abdullah Gül, Trump'ın Türkiye'ye karşı sergilediği tavır ve ABD ile yaşanan gergin sürece ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
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11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ABD Başkanı Donald Trump'ın, başkanlığa aday olduğu ilk günden bugüne hiçbir değer ve ilke tanımayan söylem ve politikalarıyla küresel bir tehlike olduğunu belirtti.

Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye ile ilgili utanç verici twitler atan Amerika Başkanı Trump başkanlığa aday olduğu ilk günden bugüne hiçbir değer ve ilke tanımayan söylem ve politikalarıyla küresel bir tehlike oldu. Bu tehdide karşı tüm ülkeler barış ve ticaret için dayanışma içinde olmalıdır." ifadelerini kullandı.

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