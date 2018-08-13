AKP'li Belediye Başkanı: Sizin dolarınız varsa...

Kafaoğlu, "Ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar bayrağımızı indiremeyecekler, ezanımızı dindiremeyecekler, vatanımızı bölüp parçalayamayacak. Sizin dolarınız varsa bizim de inancımız var" dedi.

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"Türk milletini dize getiremeyecekler" diyen Kafaoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu bir ekonomik savaştır. Ülkemiz üzerinde oynanmak isteyen oyunlara fırsat vermeyeceğiz. Dik durmaya, devletimizin ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın her zaman yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz. Ne yaparlarsa yapsınlar Türk milleti nasıl 15 Temmuz’da hainlere geçit vermediyse, ekonomik savaşa karşı da dik duracak ve Türk lirasına sahip çıkacaktır. Ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar bayrağımızı indiremeyecekler, ezanımızı dindiremeyecekler, vatanımızı bölüp parçalayamayacaklardır. Sizin dolarınız varsa bizim de inancımız, imanımız, halkımız ve Türk Liramız var. Yerli ve milli olan tüm değerlere sahip çıkacağız. 81 milyon vatandaşımızla birlikte gelen tüm saldırılara püskürtecek güçteyiz. Bu millete kimse diz çöktüremeyecektir. Türkiye bu süreçten daha da güçlenerek çıkacaktır. Türk milletini birlik ve beraberliğe davet ediyorum."