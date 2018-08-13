İYİ Partili vekilden flaş karar: MHP'ye geçti

Bahçeli'nin MHP'ye davet ettiği İYİ Partili Arkaz, "Benim için büyük bir onurdur" diyerek MHP'ye geçti.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, elini öptüğü için İYİ Parti içerisinde tartışmalara neden olan İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz’ı partilerine davet etti.

Bahçeli'den İYİ Partili vekile davet

MHP lideri Bahçeli şu ifadeleri kullandı:

“ İYİ Parti İstanbul Milletvekili Sayın Hayati Arkaz el öpme hadisesinden sonra sistemli bir şekilde saldırılara maruz kalmış ve dışlanmıştır. En son olarak da İP’in 2. Olağanüstü kurultayında GİK listesinin dışında bırakılmıştır. Değerli dava arkadaşımız Hayati Arkaz ve benzeri durumdaki arkadaşlarımızı yakından takip ediyoruz. MHP olarak öncelikle değerli dava arkadaşımız Hayati Arkaz’ı partimize davet ediyoruz. Kamuoyunun bilgi ve taktirine sunarız.”

MHP lideri Bahçeli'nin daveti üzerine Arkaz, "Benim için büyük bir onurdur" diyerek MHP'ye geçme kararı aldı. Bir süredir partiden kopuk olduğunu belirten Arkaz, sürecin kurultayla alakalı olmadığını söyledi.

Böylece İYİ Parti Milletvekili sayısı 41'e düştü.