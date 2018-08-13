Erdoğan: Taviz vermeyeceğiz, savaşa hazırız

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

-Makamında oturan değil koşup terleyen bir cumhurbaşkanı olmaya gayret ediyorum.

-Gerek ziyaretlerimiz vesilesiyle biraraya geldik. Artık geleneksel hale gelen bu toplantı ortak akılla Türk diplomasisinin çizildiği bir platform haline geldi.

Erdoğan konuşurken dolar yükselişe geçti!

-24 Haziran gecesi sandığın rengini belli olmasıyla beraber daha önceki tartışmaların hiçbiri yaşanmamıştır.

-Dünyanın birçok bölgesinde çatışmalar yaşanabilecek tarihi değişim çok iyi bir neticeyle sonuçlanmıştır. Demokrasimiz 16 yılda atlattığı badirelerle parmakla gösterilecek bir hale gelmiştir.

-Yeni yönetim sisteminin başarısını insan belirleyecektir. Tüm kademlerde tesis edeceğimiz insanlarla valisinden büyükelçisine kadar mücadele etmek zorundadır. Çatışmalara koordinasyon eksikliğinden kaynaklanan eksikliklere tahammülümüz yoktur.

-Yeni dönemde üst kademe yöneticilerimizin üzerine çok büyük sorumluluklar düşüyor. Büyükelçilerimizin mesuliyetleri artıyor.

-Türkiye'nin son yıllarda Türkiye'nini dirayetli duruşunda sizlerin de çok önemli payı bulunuyor. Ülkemiz bu noktada nitelikli kadim değerlerimizi dünyayı ve Türkiyemizi yükselten bir kadroya sahiptir. İnşallah sizlerden daha büyük katkılar bekliyoruz.

ABD ayağımıza kurşun sıkıyor

-Döviz kurundaki gelişmelerin ekonomik temelinin olmadığını, ülkemize saldırı niteliği taşıdığı herkesin tespitidir. Dünya Ticaret Örgütü var, atılan adımların bu örgütün umdeleriyle alakası var mı? Ben yaptım oldu diyemezsin.

-İstediğin kadar başkan ol. Akşam yatıp sabah kalkıp demir çeliğe şu kadar vergi koydum diyemezsin. Bir yandan stratejik ortak olacaksın, diğer yandan ayağına kurşun sıkacaksın. Böyle bir şey kabullenebilir mi? Bizim bunlara eyvallah dememiz mümkün değildir.

Yaşadıklarımızın krizlerle ilgisi yoktur. Bambaşka bir durum ile karşı karşıyayız. Şu anda bizim bu olaylar karşısında temkinli şekilde attığımız adımlar var, atacağımız adımlar var, çeşitli planlarımız var. Biz kur şöyle oldu, böyle oldu demek suretiyle battık, bittik böyle bir şey yok. Türkiye'nin ekonomik dinamikleri sağlamdır.

-Son birkaç haftadır yaşadıklarımız gerçeği gösterdi. Ekonomimiz kuşatma altındadır. Gezi olayları ile başlayan 17-25 Aralık'la devam eden 15 Temmuz'la bir üst aşamaya taşınan saldırıların devam edeceği açıktır. Milletimizle sırt sırta vererek engelledik. Suriye'de IŞİD'le mücadele ettik. Dövizde yaşananlar ortak bir aklın ürünü olduğu hepimizin fikridir.

"C Planının arkasında yatan gerçek ..."

-Neler söylüyorlar; 'C planının arkasında yatan gerçek şu; sermayeye el koyma' sen benim hafıza kayıtlarımı nereden okuyorsun? Bunlar falcı mıdır nedir? Böyle bir şey mi söyledik. Bunlar maalesef ihanet şebekesi. Bunlara yüz vermeyeceğiz. Gereği neyse bu tür spekülasyonları yapanlara gereken bedeli ödeteceğiz. Bunların da inlerini başlarına geçireceğiz.

.Bu saldırılarla ilgili gereken adımları alıyoruz almaya da devam edeceğiz.

Sosyal medyada ekonomik terör var

-Kurun geldiği nokta itibariyle 'battık' diye bir durum yok. Türkiye'nin ekonomik gücü yerindedir ve yerinde olmaya da devam edecektir.

-Döviz kurunun mantıklı seviyesi neyse orda seyredecektir emin olun.

-Sosyal medya üzerinden bir çok ekonomik terör kişilikleri var. Onların yaptığı çalışmalar var. Bunlara karşı da yargımız tedbirini almıştır. SPK'sı ile üzerine gidiyoruz. Bunları yakaladığımız yerde de gereken cezayı uygulayacağız bütün bunlar vatana ihanettir. İhanet şebekelerine de elini kolunu sallayarak gezebilirsin demeyeceğiz dedirtmeyeceğiz. Bu oyunu gördük duruşumuzdan taviz vermeyeceğimizi tavrımızla ortaya koyduk.

Barışı elde etmenin yolu savaşmaktır

-Şairin ifadesiyle 'akrebin kıskacında yoğurulmuş bu Türkiye için ya bir yol bulacağız ya bir yol alacağız' başka türlü bir durum söz konusu değil.

-Hukuk namına hukuksuzlukları kimse bize dayatamaz.

-Barışı sağlamanın yolu sözünün dinletmekten geçiyor. Barışı elde etmenin yolu savaşmaktır. Ve biz savaşa hazırız.

Avrupa verdiği sözlerin çok çok gerisinde

-Avrupa verdiği sözlerin çok çok gerisinde . Etnik kimliklerin bir arada yaşadığı Türkiye Avrupa ülkelerinde 6 milyon vatandaşlarımızla birlikte çok büyük tehlike altındadır.

-Rusya ile çıkarlarımız gereğinde işbirliği içindeyiz. Çin'in ekonomik vizyonuyla bizimkinin uzlaşması bize işbirliği olanağı sundu.

-Kardeş coğrafyalardan da FETÖ'nün silinmesi için gerekeni yapacağız. Güvenlik odaklı çalışmalarımız devam ediyor. Dış politikamız öncelikli durumdadır.