Eğitim İş'ten CHP'ye ziyaret

CHP İl Örgütü, Eğitim İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Emine Çalık ve yönetimini ağırladı. Samimi ortamda gerçekleşen ziyarette Çalık, “Eğitimle ilgili her konuda ve her süreçte yanımızda olan CHP İl Başkanı Av. Cengiz Sarıbay ve yönetimine hem teşekkür ediyoruz hem de yeni dönemin hayırlı olmasını diliyoruz” dedi. CHP İl Başkanı Av. Cengiz Sarıbay ise Eğitim İş Sendikasını ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirtti. Ziyarette İl Yöneticileri Naim Keskin, Bilgi Dehmen, Demet Karaman, Kadın Kolları İl Başkanı Songül Kaya ve Kadın Kolları İl Yöneticisi Suna İçaçan da yer aldı.

"MEMURLARA SİYASET YOLU AÇILMALI"

Yeni dönemin hayırlı olmasını dileyen Eğitim İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Emine Çalık, “Çalışmalarınızın yoğun olduğunu biliyoruz. Eğitimde uygulanan politikalarla yer yerinden oynuyor. Bizlerde bunlarla mücadele ediyoruz. Ülkemizin durumu ortada. Zorlu bir süreçteyiz. Bu zorlu süreçte iç çekişmelerden uzaklaşıp, önümüze bakıp tüm enerjimizi mücadelemize vermeliyiz. Çok çalışmamız gerekiyor “ dedi. Bu süreçte CHP’nin öncü olmasını önderlik yapması gerektiğini dile getiren Çalık, memurlara da siyaset yolunun açılması gerektiğini ifade etti.

BÖYLE ZULÜM 12 EYLÜL’DE BİLE OLMADI

Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren CHP İl Başkanı Av. Cengiz Sarıbay, “Sizleri burada ağırlamak bizleri de mutlu etti” dedi. Türkiye’nin geldiği durumun ortada olduğunu belirten Sarıbay, “Kurtuluşu sadece CHP’ye yüklemek doğru değil. Bunun içinde herkesi, STK’ları, halkı sokmalıyız. Bu bir memleket meselesi. Herkes kendini görevli adletmeli. Bu sorumluluğu herkese verebilmemiz lazım” diye konuştu. Sokağa çıkmamız gerekiyor diyen Sarıbay, “Vurup kırmadan sokaklarda propagandamızı yapmamız gerekiyor. Ancak bize her şey yasak. STK’lar pankart açamıyor, kapalı alanda basın açıklaması yapmasına izin verilmiyor. Böyle bir zulüm 12 Eylül’de, 12 Mart’ta bile olmadı” dedi.