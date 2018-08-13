İYİ Parti Genel Merkezi'nde Akşener başkanlığında toplanan İYİ Parti kurmaylarının yapacağı toplantının ardından bir açıklama yapılması bekleniyor.
13 Ağustos 2018 13:02
İYİ Parti'de flaş toplantı!
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, piyasalardaki hareketlilik ve yapılması gerekenleri görüşmek üzere ekonomi ve dış ilişkiler kurmaylarını topladı.
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