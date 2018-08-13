Muharrem İnce: 'Kriz komitesi' kurulsun

Dövizdeki artış sürerken iktidar ve muhalefetten açıklamalar art arda geliyor.

Muharrem İnce, Twitter hesabından paylaşımlarda bulunarak, CHP'ye çağrıda bulundu.

İnce, 'CHP yönetimindekilerin, krize karşı alınması gereken ekonomik tedbirler geliştirip, hükümet ve kamuoyuyla paylaşması gerektiğini' söyledi.

İnce'nin son dakika açıklamaları şu şekilde:

24 Haziran seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, Türkiye-ABD kriziyle birlikte yükselişi devam eden dolar ve yapılması gereken ekonomik planlamalarla ilgili açıklamalarda bulundu. İnce, "Vakit, olanı biteni izleyip, “ne halleri varsa görsünler” demek vakti değildir. Ülkesine karşı sorumluluk hisseden herkes ve her kurum, gücü yettiği kadarıyla, bu durumdan kurtulmak için çareler geliştirmek zorundadır" dedi.

İnce, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“En çok ihtiyacımız olan şey “ortak akıl”. Ancak, bırakın ortak aklı, ortada bir akıl da yok. Bilgisizlik, inat ve telaş içindeki iktidarın, kendisi farkında olmasa da, teknik ve siyasi yardıma ihtiyacı olduğu açık.

Vakit, olanı biteni izleyip, “ne halleri varsa görsünler” demek vakti değildir. Ülkesine karşı sorumluluk hisseden herkes ve her kurum, gücü yettiği kadarıyla, bu durumdan kurtulmak için çareler geliştirmek zorundadır.

Bu nedenle, CHP ana muhalefet partisi olduğunu ve halkın kendisine verdiği uyarı görevini hatırlayarak, hemen bir “Kriz Komitesi” kurmalıdır:

1- Cumhuriyeti kuran partinin, Cumhuriyetin sürüklendiği felaket karşısında eli kolu bağlı kalmayacağı gösterilmelidir. Karşımızdaki felaket birkaç eleştiriyle geçiştirilecek türden bir manzara değildir.

2- CHP yönetimindekiler, koltuklarının ikbali kadar, memleketin ikbali için de mücadele vermeleri gerektiğini hatırlayarak, yaşanan krize karşı alınması gereken ekonomik tedbirler geliştirip, hükümet ve kamuoyuyla paylaşmalıdır.

3-Uluslararası topluma, özellikle bize yönelik saldırgan bir tutum takınan ABD yönetimine karşı tavrımızı açıkça ortaya koymalıyız. İktidarın uyguladığı yanlış politikaların karşısında olsak da, ülkemizin ve milletimizin çıkarlarının sonuna kadar yanında olduğumuzu ilan etmeliyiz.”