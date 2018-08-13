CHP yönetimine çağrı yapılacak

Kurultay Çağrı Grubu, genel merkezi son kez uyaracak.

Ankara Latanya Otel'de buluşan CHP Büyük Kurultay Delegeleri, yaklaşık on saat süren bir toplantı yaptı.

200'ü aşkın delegenin katıldığı toplantıda, tüzük kurultayı ve olağanüstü kurultay toplanmasına ilişkin formüller masaya yatırıldı.

Gerçek Gündem'in edindiği bilgiye göre, delegelerin büyük bir çoğunluğu, "olağanüstü kurultay çağrısının tekrarlanması" yönünde görüş bildirdi.

Saat 23.45 gibi sona eren toplantıda, genel merkeze "olağanüstü kurultayı toplayın" çağrısı yapılması kararlaştırıldı.

Çağrı Grubu'nun buna ilişkin görüşlerini Pazartesi günü saat 11.00'de kamuoyuyla paylaşacağı öğrenildi.