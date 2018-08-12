CHP'li muhaliflerden kurultay açıklaması: Arkasındayız

Ankara'da CHP'li muhalifler tarafından yapılan toplantıya ilişkin basın mensuplarına konuşan Gaye Usluer, "630 delegemiz imzalarının arkasındalar. Bu toplantının ana noktası, delegelerimizin 630 imzanın yerine getirilmesini istemeleri" dedi.

'DEKLARASYON YAYINLAYACAĞIZ'

Usluer, "Peki bundan sonra ne olacak? Farklı seçenekler tartışılmakla bilikte ana taleplerimiz 630 imzanın yerine getirilmesi, olağanüstü seçimli kurultayın yapılması. Bunun dışında farklı seçeneklerimiz var, içerde tartışılıyor. Seçenekler üzerinde belki de oylama yapmak durumunda kalacağız. Bir deklarasyan hazırlayacağız ve hafta içinde kamuoyuyla paylaşcağız" şeklinde konuştu.

CHP'de imza süreci yeniden başlayacak mı?

'NOTER TASDİKLİ BELGE İSTİYORUZ'

"İçerde 630 delegenin bulunduğuna dair imza aldınız mı, bu çoğunluğa sahip misiniz?" Sorusu üzerine Usluer, "630 noter tastikli belge toplanmıştır. İmzaların geri çekilmesine ilişkin Genel Merkez tarafından kamuoyuyla paylaşılan rakamlar üzerine bir dilekçe vedik. Hala bir yanıt almış değiliz. Gerçekte imzasını çeken 31 kişi midir, daha az ya da çok mudur? Elimizde belgeye dayalı bir şey yok. Biz onlara noter tastikli belge verdiğimize göre imzaların geri çekilmesine ilişkin noter tastikli belge istiyoruz" yanıtını verdi.