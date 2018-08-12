CHP'de imza süreci yeniden başlayacak mı?

Yurt Gaztesi'nden Barış Can'ın haberine göre Toplantıda 15 CHP'li isim daha söz alacak. "Tüzük Kurultayı talep edilecek mi?" sorusu da o zaman netleşecek. Toplantıdan sonra sonuç bildirgesi yayınlanacak.

Ankara'daki toplantıda bulunan, İstanbul'da muhaliflerin imza toplama sürecinde başı çeken CHP İBB Grup Başkanvekili Ertuğrul Gülsever, Tüzük Kurultayına gidilip gidilmeyeceği ile ilgili daha karar alınmadığını belirterek, "Şu anda konuşma yapacak 15 arkadaşımız daha var. Ama genel eğilim, bir tüzük kurultayının yapılmasına burada kimse karşı çıkmıyor. Fakat daha yüksek bir irade ile 'partide kaos yaratan insanlar gibi' bir ortamın oluşmaması için, Genel Merkezi önce bir uyarı yapılması, bu uyarıyı dikkate alınmazsa ona göre bir tavır sergilenmesi eğilimi daha fazla." dedi.

TEKRAR İMZA TOPLAMA SÜRECİ BAŞLAYACAK MI?

"Tekrar imza toplama süreci başlayacak mı?" sorusuna Gülsever, "buna bir, bir buçuk saat sonra cevap verebilirim. Çünkü 15 kişinin konuşması bittikten sonra bir sonuç bildirgesi hazırlanacak. Bu sonuç bildirgesinden sonra her şey daha da netleşecek" cevabını verdi.