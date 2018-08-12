12 Ağustos 2018 16:45

Erdoğan'dan yeni döviz açıklaması: Meydan okuyoruz

Erdoğan'dan yeni döviz açıklaması: Meydan okuyoruz
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'da konuşuyor.
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Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Darbeyle yapamadıklarını parayla deniyorlar. Buradan Trabzon'dan ilan ediyorum. Oyununuzu gördük meydan okuyoruz.

Cevabımızı yeni ittifaklara yönelerek verebiliriz.

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