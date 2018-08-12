Bahçeli'nin elini öpen İYİ Parti'li vekil'e kötü haber

Partinin ATO Congresium'da devam eden kurultayında, Genel Başkanlık için tek aday Meral Akşener oldu.

İYİ Parti, “Daha Yeni Başlıyoruz” sloganıyla 2’nci Olağanüstü Kurultayı’nı bugün ATO Congresium’da düzenledi. 1123 delegenin 888’i oy kullandı.

Meral Akşener, geçerli sayılan 881 oyun tamamını alarak yeniden genel başkan seçildi. Akşener, tekrar genel başkan seçilmesinin ardından salona gelerek kısa bir konuşma yaptı. Akşener kendisini delegelere, “Allah beni sizlere karşı mahçup etmesin” dedi.

Parti içerisinde 24 Haziran seçimlerinin ardından başlayan tartışmalar pek çok istifayı beraberinde getirmişti. Yeni yönetim ile İYİ Parti’nin yol haritası da belli oldu.

YÖNETİMİN YARISI DEĞİŞTİ

Akşener’in hazırladığı İYİ Parti Genel İdare Kurulu listesinde önceki yönetimin yarısı değişti. 80 kişilik genel idare kurulunda 40 yeni isim var.

Oyuncu Mehmet Aslan, Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu’nun da aralarında bulunduğu 40 isim şöyle sıralandı:

Yasin Öztürk, Ümit Diybakır, Ahmet Akar, Ayfer Yılmaz, Mehmet Salim Ensarioğlu, Mehmet Akalın, Yıldırım Ulupınar, Yavuz Temizer, Fuat Geçen, Hasan Hüseyin Türkoğlu, Sait Özcan, İbrahim Güzel,Hasan Seymen, Ahmet Can Buğday, Osman Kaçmaz, Berna Biçer, Bahadırhan Dinçarslan, Sena Aksakallı, Gökhan Beker, İrfan Alpat, Hana Akyüz, Hakan Gören, İsmet Koçak, Murat Ünsal, Şengül Hablemitoğlu, Mehmet Aslan, Mustafa Hakan Ünser, Özdemir Polat, Kübra Dursun, Faruk Köylüoğlu, Süleyman Sırrı Özdolap, Abdullah İlker Sungur, Almila Maraş, Murat Şamil Çapar, Cem Oba, Ünzile Yüksel, Cemal Karapınar, Mesut Özarslan, Ayça Altınok, Cevat Saraç.

YÖNETİM DIŞI KALAN İSİMLER

Akşener tarafından yeni yönetime alınmayan isimler ise şu şekilde soralandı:

Abdullah Alagöz, Ahmet Çelik, Ali Coşkun, Aydın Tümen, Ayhan Çevik, Ayşe Sucu, Bedri Yaşar, Berrin Zırhlı Eyidemir, Betül Bayraktar Orhan, Bilal Karaca, Celal Dağgez, Cezmi Polat, Coşkun Yıldırım, Çiğdem Özer, Engin Kabadağ, Ersönmez Yarbay, Fatih Demirkol, Fatih Mehmet Şeker, Feridun Bahşi, Fuat Yıldırım, Fulya Yasemin, Halil İbrahim Oral, Hasan Toktaş, Hayati Arkaz, İlay Aksoy, Kemal Niziplioğlu, Mahmut Bozkurt, Meltem Ünal Erzen, Merve Hafızoğlu, Mukadder Başeğmez, Nazif Aktür, Nazlı Aspay Şener, Oktay Erçakar, Oltaç Ünsal, Onur Aydın, Ömer İbrahim Sayın, Ramazan Kılıç, Şükriye Sevin Çağlayan, Tamer Kayaalp, Veli Çıtışlı.

BAHÇELİ’NİN ELİNİ ÖPEN VEKİL LİSTE DIŞI

24 Haziran seçimlerinde İstanbul’dan milletvekili seçilen Hayati Arkaz, Akşener’in hazırladığı yeni Genel İdare Kurulu listesinde yer almadı. Arkaz, seçimin ardından TBMM açılışında MHP lideri Devlet Bahçeli’nin elini öpmüş, bu durum parti içerisinde tartışma yaratmıştı.



Afyonkarahisar’daki Parti Çalıştayı’nda yaşanan tartışmaların ardından genel başkan Meral Akşener istifa ettiğini duyurmuştu. Partililerin günler süren çağrılarıyla yeniden aday olan Akşener, 2’nci Olağanüstü Kurultay’ın tek adayı oldu. Genel başkan seçiminin ardından 80 kişilik Genel İdare Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu seçimi yapılacak. 1124 delegenin katıldığı kurultayda MHP ve HDP’ye ise davet gönderilmedi.

ARENA YERİNE CONGRESİUM

İYİ Parti’nin 1’nci Olağanüstü Kurultay’ı 24 Haziran seçimleri öncesi 1 Nisan tarihinde Ankara Arena Spor Salonu’nda düzenlenmişti. 2’nci Olağanüstü Kurultay’ın adresi Meral Akşener’in Cumhurbaşkanı adaylığının tanıtım toplantısının yapıldığı ATO Congresium oldu. Oturma kapasitesi olarak 3 bin 500 kişiyi ağırlayabilen Congresium’da delegelerin yanı sıra partililer de geldi. Arena‘daki seçim öncesi düzenlenen kurultayın coşkusu ise Congresium’da gözlenmedi.

DİVAN BAŞKANI İSMAİL KONCUK

2’nci Olağanüstü Kurultay’ın Divan Başkanı İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili İsmail Koncuk oldu.