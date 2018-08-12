Ünlü sunucudan bomba Meral Akşener iddiası

Fatih Portakal, Meral Akşener'in yeniden genel başkanlığa seçilmesiyle ilgili sosyal medyadan tartışma yaratacak bir iddiada bulundu.

FOX TV spikeri Fatih Portakal, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yeniden seçilmesiyle ilgili olarak sosyal medya hesabından çok konuşulacak bir paylaşımda bulundu.

"SENARYO..."

Daha önce paylaştığı ve Meral Akşener için, 'Aday olmayacağim diyor, parti meclisi aday göstereceğiz diyor. Önceden yazılmış senaryo gibi duruyor. Gelecek hemen gelse de öğrensek' ifadelerini kullandığı tweet'i yeniden paylaşan Portakal, '27 Temmuz’da bunu yazmıştım. Gelecek geldi: O günkü istifanın geri dönüş senaryosunun bir parçası olduğunu düşünüyorum' dedi.